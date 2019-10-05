Hacktoberfest 2019 Almaty 05.10.2019 Фоторепортаж с алматинского Hacktoberfest 2019. Свежие новости Доля Алматы по безналичным карточным платежам увеличилась до 70% В РК назначены вице-министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстанцы ежемесячно обналичивают с платежных карт более триллиона тенге На K-Tech 2019 в Алматы обсудят инновационные решения и технологии ELMA DAY 2019 ALMATY: роботы помогают людям K-Tech 2019: Казахстану нельзя проиграть битву технологиям Казахстанцы ежемесячно обналичивают с платежных карт более триллиона тенге На K-Tech 2019 в Алматы обсудят инновационные решения и технологии ELMA DAY 2019 ALMATY: роботы помогают людям K-Tech 2019: Казахстану нельзя проиграть битву технологиям Оцифровщик бумажных книг и доставщик лекарств — в конкурсе роботов определены победители InvestPro Kazakhstan 2019: самые эффективные инструменты увеличения прибыли Больше новостей Статьи Андрей Зырянов, OrionM2M: 2019 год в Казахстане станет ключевым в развитии умного ЖКХ, умного города и Интернета вещей в целом Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года Марат Садыков, Kcell New Businesses: это был год очень бурного развития Как не лишиться связи: все о регистрации телефонов Банк на связи Казтелепорт: «Ты помнишь, как все начиналось» Андрей Зырянов, OrionM2M: 2019 год в Казахстане станет ключевым в развитии умного ЖКХ, умного города и Интернета вещей в целом Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года Марат Садыков, Kcell New Businesses: это был год очень бурного развития Как не лишиться связи: все о регистрации телефонов Банк на связи Казтелепорт: «Ты помнишь, как все начиналось» Больше статей