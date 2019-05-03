K-Tech 2019: Казахстану нельзя проиграть битву технологиям

На конференции K-Tech 2019 обсудили, с чем сталкивается бизнес в погоне за инновациями и как он переживает цифровую трансформацию.

25 апреля в Алматы прошел международный Kazakhstan Technology Summit 2019 (K-Tech), собравший профессионалов для обмена опытом в области инновационных решений и технологий. Тема цифровой трансформации бизнеса актуальна для Казахстана, компании ищут новые пути развития, рынки сбыта, потребителей. О том, как в этом могут помочь технологии, и говорили на K-Tech 2019.

От технологий никто не скроется

В ходе саммита перед собравшимися выступили эксперты в области инноваций, владельцы и IT-руководители различных сфер бизнеса. Специальным гостем мероприятия стал Тедди Холл (партнер Lippincott), мировой авторитет в области инноваций. В своем выступлении «Трансформация традиционного бизнеса» он рассказал, что помогает сделать инновации успешными.

О том, какие технологические вызовы стоят сегодня перед Казахстаном, рассказал Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum. «Сегодня технологические изменения привели нас к тому, что мир выглядит абсолютно иным благодаря новым технологиям. Мир живет в новых условиях. В технологическом движении компании стоят перед значительными системными вызовами. И хотя многие предлагаемые решения являются универсальными, не все они адекватно подходят всем компаниям. Например, для небольших компаний многие решения, предназначенные для более крупного бизнеса, не подходят», — говорит Ельдар Абдразаков.

Он обращает внимание на то, что, в отличие от крупных компаний, малый бизнес в большинстве своем недополучает экспертизу. И в этом видится основная проблема. Тут важно не откладывать вопросы ликвидации «безграмотности» — необходимо повышать уровень компетенций.

Что касается среднего бизнеса, основной вызов для него — это инертность. Компаниям кажется, что у них не хватает ресурсов, хотя теми, что есть в наличии, они могут вполне комфортно оперировать. При этом беспокойство вызывает перекос в сторону фронтенда в ущерб бэкэнду.

«Бэкэнд, связь с процессами, связь онлайна с офлайном — сегодня это страдает у компаний в Казахстане, и мы бы хотели обратить на это внимание. Быстрый переход от функционального развития к более проектному является критическим для ускорения развития», — поясняет Ельдар Абдразаков.

Крупный бизнес в Казахстане сталкивается с другим вызовом. Компании очень самодостаточны, и развиваются «внутри себя». Основным пожеланием к ним стало развитие партнерских отношений, а также более быстрое внедрение инноваций. Долгое утверждение и согласование проектов препятствует выводу новых продуктов и услуг. Эксперименты должны быть быстрыми, некоторые продукты вполне могут проходить апробацию прямо на рынке.

«Сегодня технологизация и цифровизация затрагивают абсолютно всех. Эти вызовы актуальны не только для казахстанских компаний, но и для зарубежных. Сегодня для любого вызова нужны свои чемпионы, и нам нужно искать чемпионов внутри компаний. Тех, кто готов взяться за эти вызовы», — заключил спикер.

Цифровизация должна идти изнутри

Тему вызовов продолжил Дмитрий Шустер, генеральный директор Cisco Казахстан. Однако он осветил тему в контексте технологий, которые наиболее актуальны сегодня. Глобальная цифровизация по-прежнему «угрожает» бизнесу. Не раз уже говорилось о риске остаться на обочине истории для тех компаний, которые не смогут подстроиться к цифровым реалиям. Что интересно, на рынке наблюдается борьба новичков и старожилов — первые ввиду своей гибкости более открыты к изменениям.

Что касается процесса построения и поддержки инфраструктуры компаний, Дмитрий обращает внимание на то, что сетевая инфраструктура многих бизнесов в принципе не готова к трансформации. Предприятиям нужно менять сами процессы и инструменты сетевых операций, поскольку бизнес нуждается в быстром развертывании своих услуг.

«Мы пытаемся строить цифровую экономику и запускать цифровые сервисы, используя при этом аналоговый подход к управлению сетевой инфраструктурой. Трансформация цифровой инфраструктуры станет одним из вызовов в ближайшем будущем. А это — осознанный выбор сетевой платформы для бизнеса, архитектурный, а не „заплаточный“ подход, аналитика, автоматизация и безопасность», — говорит Дмитрий Шустер.

Банкам советуют не расслабляться

Здесь неким примером может служить банковская отрасль, которая вынуждена быть на волне инноваций. Банковская индустрия за последние годы стремительно эволюционировала. На рынок выводятся новые продукты, а цифровые онлайн-гиганты или финтех-компании начинают стирать границы. Изменилось и поведение клиента — потребители услуг хотят мобильности, что уже привело к тому, что до 64% клиентов обращаются в свои банки посредством онлайн- и мобильных банкингов.

Сегодня в мире «вымывается» большое количество финансовых игроков. Они тоже сталкиваются с проблемой масштабирования и вынуждены конкурировать с новыми игроками, которые быстрее адаптируют цифровые бизнес-модели.

О том, с какими глобальными и региональными технологическими трендами сталкиваются финансовые организации в Казахстане, рассказал Антон Мусин, управляющий директор Accenture Kazakhstan. По его мнению, банки недостаточно активно используют аналитику данных, которая в нынешних условиях должна быть ключевым элементом новых стратегий. Казахстанским банкам важно ускориться в адаптации своих бизнес-моделей к новым реалиям рынка.

Минута славы

В рамках K-Tech 2019 лучшие IT-профессионалы были отмечены за успешную реализацию проектов. Награды вручались по нескольким номинациям.

В номинации «Лучший CTO/CIO Казахстана» одержали победу:

— Азамат Галимжанов, СТО Biometric.kz, за IT-решения для микрокредитных организаций.

— Олег Ганзий, руководитель отдела управления проектами, Первое кредитное бюро, за успешные внедрения биометрических инструментов на финансовом рынке Казахстана.

— Нуржан Темиркулов, заместитель директора по техническим вопросам, ТОО «Транспортный Холдинг города Алматы», за реализацию системы электронного билетирования ОҢАЙ! и интеграцию с сетью GSM для расширения способов оплаты проезда в общественном транспорте.

— Сергей Коптик, руководитель отдела цифровых продуктов и услуг, директор ТОО «КазЕвроМобайл», за глобальное продвижение мобильного приложения Mybeeline на телекоммуникационном рынке.

— Наталья Киль, директор Центра информационных технологий «Даму», за разработку и успешное внедрение комплексной медицинской информационной системы Damumed.

В номинации «Лучший Digital-сервис» победил портал Uchet.kz. Награду вручили Максиму Барышеву, основателю портала, за IT-решения для профессионального комьюнити казахстанских бухгалтеров и финансистов.

В номинации «Лучший IT-проект» победила компания «Алтыналмас». Награду вручили Жанаре Аманжоловой, вице-президенту по IT и корпоративному развитию за проект «Цифровой рудник» — программу полной автоматизации бизнес-процессов золотодобывающей компании.