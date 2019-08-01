В РК назначены вице-министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Ими стали Нургужин Марат, Оразбек Асхат, Оспанов Аблайхан, Туяков Дарын.

Постановлением правительства РК на должности вице-министров цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначены Нургужин Марат Рахмалиевич, Оразбек Асхат Елубайулы, Оспанов Аблайхан Есенович, Туяков Дарын Шылбынович в связи с переименованием министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности (МЦРОАП) в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП). Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Марат Нургужин родился в 1957 году в Акмолинской области. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Баумана. Трудовую деятельность начал в 1980 г. В разные годы работал в Карагандинском политехническом институте, Карагандинском государственном техническом университете, Министерстве образования и науки, АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау», АО «Национальная компания «Қазақстан ҒарышСапары». В 2016–2019 гг. — вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности. В апреле 2019 года назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Асхат Оразбек родился в 1976 году в г. Караганды. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. Трудовую деятельность начал в 1995 году инженером лаборатории Института прикладной математики Министерства образования и науки РК. В разные годы работал заведующим сектора Отдела по защите государственных секретов и информатизации администрации Президента РК, занимал руководящие должности в АО «Национальные информационные технологии», «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», АО «КазТрансОйл», АО «Транстелеком». С февраля 2017 года — вице-президент Ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий в РК. В апреле 2019 года назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Аблайхан Оспанов родился в 1986 году в г. Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова. В разные годы работал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел», различных коммерческих организациях, АО «Национальные информационные технологии», Министерствах внутренних дел, связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, Агентстве РК по связи и информации, приемной центрального аппарата партии «Нұр Отан», АО «Центр развития города Алматы». В 2017–2019 гг. был председателем правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». В апреле 2019 года назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Дарын Туяков родился в 1969 году в Алматинской области. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны им. Ю. Андропова, Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Международную академию бизнеса и Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева. Трудовую деятельность начал в 1990 г. Работал заместителем командира отдельной радиолокационной роты Радиотехнических войск противовоздушной обороны, ведущим консультантом Министерства юстиции РК. С 2002 по 2018 гг. работал на различных должностях в АО «Казахтелеком» — от начальника юридического отдела до главного директора, руководителя Аппарата, члена правления. В 2018–2019 гг. — вице-министр информации и коммуникаций. В апреле 2019 года назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.