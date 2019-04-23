На K-Tech 2019 в Алматы обсудят инновационные решения и технологии

Международный Kazakhstan Technology Summit 2019 пройдет в Алматы 25 апреля.

K-Tech 2019 — саммит профессионалов для обмена опытом в области инновационных решений и технологий. Он является частью программы The Kazakhstan Growth Forum. Специальным гостем мероприятия станет Тедди Холл, партнер Lippincott (США), мировой авторитет в области инноваций, соавтор бестселлера «Конкурируя против удачи», автор публикаций в Harvard Business Review, Wall Street Journal, Time, Washington Post.

В программе форума — обсуждение глобальных Digital-трендов, вызовов цифровизации, внедрения цифровой стратегии, а также реалий IoT и BigData в Казахстане. Помимо этого, в рамках K-Tech 2019 лучшие IT-профессионалы будут отмечены за успешную реализацию проектов, получив заслуженное признание профессионального сообщества. В рамках мероприятия состоится

Награждение планируется в нескольких номинациях: Лучший CTO/CIO Казахстана; Лучший IT-проект; Лучший digital-сервис. Все номинированные проекты оцениваются руководителями ИТ-отделов крупных казахстанских компаний. В номинациях могут участвовать компании, представляющие различные секторы экономики.