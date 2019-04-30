Может ли компьютер взять на себя ключевые бизнес-процессы в организации и разгрузить тем самым сотрудников? О том, как это сделать, рассказывали на Elma Day 2019 в Алматы.

23 апреля в Алматы состоялась конференция «ELMA DAY 2019 ALMATY: роботы помогают людям», организованная при участии крупного казахстанского интегратора, ключевого партнера ELMA в Казахстане — компании Business Applications Solutions (BAS). Конференция собрала более ста представителей бизнеса и экспертов в области технологий роботизации, искусственного интеллекта и BPMS.

Центральной темой конференции стали интеллектуальные технологии цифровой трансформации бизнеса, программа мероприятия была полностью посвящена софтовым роботам, искусственному интеллекту и другим smart-решениям для автоматизации бизнес-процессов. Представители компаний ELMA, BAS, iVoice Technology, Intellect lab и UiPath рассказали о том, как сочетание технологий искусственного интеллекта (AI), роботизации процессов (RPA) и классических систем управления бизнес-процессами (BPMS) помогают оцифровать бизнес, избавить его от рутинных операций и тем самым сократить расходы.

На ELMA DAY 2019 был впервые представлен набор решений ELMA.IA. Это планомерное движение к умной автоматизации и ставка на дальнейшее развитие решений для сокращения стоимости процессов. «Суть любого процесса — в его улучшении. Мы занимаемся оцифровкой бизнес-процессов более 10 лет. Но тут есть два недостатка: все еще нужен компьютер, и в процессе все еще есть человек. Мы задумываемся о том, как использовать когнитивные функции компьютеров в обычных бизнес-процессах. Полтора года назад мы начали эксперименты, стали смотреть, что делают партнеры. Наши эксперименты сегодня уже стали практикой. И мы готовы обо всем этом рассказать на конференции „ELMA DAY 2019 ALMATY: роботы помогают людям“», — говорит Алексей Будин, основатель компании ELMA.

«Роботы — это принципиально другой подход к автоматизации. Вместо того чтобы тратить время и „объяснять“ компьютеру на его языке как осуществлять те или иные процессы, мы объясняем это на человеческом языке, показываем, как работают люди, и компьютер повторяет работу за ними. Это программа, которая выполняет работу за людей, делает это очень быстро. Связка BPM и ERP получается идеальной. Это инструмент для быстрой автоматизации. В рамках единого процесса взаимодействия у нас есть и люди, и роботы. Мы можем постепенно вычленять людей, делая процесс дешевле при помощи роботов», — пояснил Алексей Трефилов, директор ELMA.

На конференции участники познакомились с примерами реальных кейсов успешной процессной автоматизации в компаниях «ЭйрАстана» и ДБ АО «Сбербанк». Проекты внедрялись командами компании BAS и ELMA. Представленные спикерами кейсы вызвали особый интерес участников.

Роман Богдашкин рассказал о проекте «Безбумажный HR» в АО «ЭйрАстана». Предпосылками для внедрения Системы электронного документооборота (СЭД) с использованием электронной цифровой подписи стали: 20 000+ приказов в год, 1000+ м² площадей бумажного архива, 70% удаленных от офиса сотрудников. В результате внедрения проекта СЭД на базе ELMA автоматизировано более 77 HR-процессов, осуществлен полный переход от документов на бумажных носителях на электронный, повышена эффективность сотрудников HR за счет оптимизации процессов, возможность использования ЭЦП для подписания приказов, дополнительных соглашений и трудовых договоров, экономия времени сотрудников на поиск и отслеживание статусов документов, электронные личные дела.

С опытом процессной автоматизации в ДБ АО «Сбербанк» поделился Рашид Ушурбакиев. Переход на систему электронного документооборота на базе ELMA BPM позволил автоматизировать более 50 бизнес-процессов, реализовать интеграцию с 6 ИТ-системами, создать и структурировать хранилище документов, реализовать аутентификацию и подписание документов с использованием ЭЦП. В результате внедрения более 3 тыс. сотрудников банка получили доступ к системе, а использование электронной цифровой подписи в процессе согласования позволило не только перейти на безбумажный документооборот, но и сократить затраты по транспортировке документов.