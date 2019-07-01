В качестве награды победители KazRoboProject-2019 получили конструкторы, из которых можно собрать роботов.

Финал Республиканского конкурса научно-технических проектов по робототехнике «KazRoboProject-2019», организованного при поддержке Фонда Первого Президента РК — Елбасы, прошел в Назарбаев центре. С марта по май 2019 года во всех регионах страны проходили отборочные туры конкурса среди детей и молодежи в возрасте от 10 лет до 21 года. В них приняли участие около 200 юных конструкторов, в финал вышли 30 лучших команд, передает Kazpravda.kz.

По итогам финального тура в категории от 10 до 15 лет первое место занял проект Scanbot (прибор по оцифровке печатных книг) Артема Малых и Айпары Сыздыковой из Павлодарской области. Вторым стал Матвей Рыбалкин из Алматы с проектом Smart eco boxes (приготовление компоста). Третье место — у Милены Смирновой и Снежаны Синициной из Восточно-Казахстанской области, представивших проект «Умный домик для птиц».

В возрастной категории от 16 до 21 года первым стал проект «Бесплатная доставка медикаментов» Артема Тишкова из Алматы. Второе место — у проекта «Тренажер для конечностей» Мухтара Оразбая и Фараби Самаликова из Атырауской области. На третьем — проект Vibro braslet in school for deaf childrens Артема Мартынова и Байшер Абдыкалыкова из Алматы.