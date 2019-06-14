Казахстанцы ежемесячно обналичивают с платежных карт более триллиона тенге

Безнал отвоевывает позиции — доля обналичивания от оборота впервые в истории опустилась ниже 60%.

Объем выданных наличных денег за апрель составил 1,3 трлн тг — на 4,2% больше, чем в марте, и на 18,2% больше по сравнению с апрелем 2018 года. Несмотря на рост объема выдачи наличных денег, удельный вес операций от оборота по картам снизился до 59,9% за апрель 2019 года, месяцем ранее он достигал 60,7%, годом ранее — 73,6%. В целом за январь–апрель 2019 года объем обналичивания средств составил 4,7 трлн тг — на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля от оборота сократилась с 74,2% до 62,6%, сообщает Ranking.kz.

Через банкоматы за апрель 2019 года было снято более 1 трлн тг, что составляет 83,3% от обналиченных средств на территории РК с помощью платежных карт; через POS-терминалы в отделениях сняли лишь 209 млрд тг, или 16,7%. За январь–апрель 2019 года через банкоматы сняли почти 4 трлн тг (84,4%), рост за год на 20,4%; в отделениях — 737,3 млрд тг (15,6%), рост на 24,5%.

Среди регионов РК по объему выдачи наличных за январь–апрель 2019 года традиционно лидирует финансовый центр страны, Алматы, где обналичили почти 1,3 трлн тг; на втором месте Нур-Султан — 517,2 млрд тг, замыкает тройку лидеров бывшая ЮКО, ныне Туркестанская область и город Шымкент — 429,8 млрд тг. На ТОП-3 приходится 47,4% от всего объема выдачи наличных по РК.

По данным НБ РК, на конец апреля 2019 года количество банкоматов на территории РК составило 10,5 тысячи — на 6,9% больше по сравнению с прошлым годом. Согласно данным корпоративных сайтов БВУ РК, на июнь 2019 года количество банкоматов составляет более 9,9 тысячи. На ТОП-5 по величине банкоматной сети приходится 79,5% от БВУ РК. Почти 5 тысяч банкоматов у Народного банка, на втором и третьем месте — ForteBank (865 устройств) и Kaspi Bank (747 банкоматов).

Сеть филиалов и дополнительных помещений БВУ РК на начало июня 2019 года составила более 1,9 тысячи отделений. Из них на ТОП-5 БВУ приходится 65,9%. Лидируют Народный Банк (654 отделения), Kaspi Bank (220) и Jýsan Bank (139 помещений и филиалов).