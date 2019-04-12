Доля Алматы по безналичным карточным платежам увеличилась до 70%

В целом по РК доля безналичных транзакций в общем объеме операций выросла до 37%.

В феврале 2019 года объем безналичных платежей по карточкам, использованным на территории РК, составил 617,1 млрд тенге, увеличившись в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 5% по отношению к январю. Как сообщает аналитический центр АФК, доля Алматы в общем объеме платежей по карточкам по итогам февраля выросла и остается превалирующей (70%).

Отношение показателя безналичных платежей по карточкам к снятию наличности в банкоматах в феврале достигло максимума, увеличившись до 58%. При показателе в 100% безналичная оплата по карточкам сравняется с объемом операций по снятию наличности. В то же время, доля безналичных транзакций в общем объеме операций (безнал. оплата плюс снятие в банкоматах) выросла в феврале до 37%.

В разбивке по регионам наибольшие изменения касались роста объема транзакций в Алматы (на 70,5 млрд тенге), а также снижения на 29,4 млрд тенге — в Алматинской области. Изменения в других регионах были менее существенными.

Средний чек по безналичным платежам с использованием карточек в феврале составил 10 239 тенге, в то время как средний размер суммы снятия в банкомате в 4,5 раза превышает данную величину и составляет 45 929 тенге.

63% объема безналичных платежей по карточкам приходится на оплату в интернете, 35% — на оплату через POS-терминалы. При этом за последние 12 месяцев доля POS-терминалов в общем объеме транзакций по карточкам в Казахстане снизилась на 9%.