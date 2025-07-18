Казахстанская компания представила новое поколение технологий ИИ

В ISSAI отметили: Казахстан доказывает, что способен создавать передовые интеллектуальные системы.

Институт умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) Nazarbayev University представил общественности новый ряд технологий ИИ, полностью разработанных, созданных и внедренных казахстанскими специалистами. Отмечается, что эти системы знаменуют собой важный шаг на пути Казахстана к технологической самодостаточности, культурной самобытности и независимой инфраструктуре в сфере искусственного интеллекта.

После презентации крупной языковой модели KazLLM в декабре 2024 года ISSAI представляет пять прорывных продуктов, которые выводят Казахстан в число лидеров в области ИИ, учитывающих культурные особенности и языковое многообразие.

«Все, что было представлено сегодня — это результат локальных усилий, начиная со сбора данных и заканчивая инженерией и внедрением, — отметил доктор Хусейн Атакан Варол, генеральный директор ISSAI. — Это не просто технологическая веха, но и культурная. Казахстан доказывает, что способен создавать передовые интеллектуальные системы для своего народа, на своем языке и на своих условиях, благодаря таланту отечественных исследователей, инженеров и специалистов по данным».

Представленные технологии:

— Oylan 2.5, мультиязычный мультимодальный ИИ-ассистент с поддержкой латинского алфавита, способный работать на казахском, русском и английском языках. В новой версии пользователи могут взаимодействовать с моделью на казахском языке не только с использованием кириллицы, но и латиницы.

— MangiSoz 2.0, система распознавания, синтеза и перевода речи. Она предоставляет высокоточное распознавание и синтез речи на казахском, русском, английском, турецком и китайском языка, обеспечивает естественное звучание голосов в режиме преобразования текста в речь и перевода речи в текст с выбором мужского и женского голоса на всех пяти языках.

— TilSync, инструмент для субтитров и перевода в реальном времени, который обеспечивает удобную коммуникацию между языками и платформами.

— Beynele, мультиязычный генератор изображений с культурной адаптацией. Эта генеративная ИИ-модель, обучена создавать визуальный контент с учетом культурных особенностей по текстовым запросам на казахском, английском и русском языках.

— Mangitas 02, сервер для локального и безопасного развертывания ИИ, который обеспечивает полный отказ от облачных сервисов и идеально подходит для работы с конфиденциальными данными.

Отмечается, что этот прогресс стал возможным благодаря интеллектуальному потенциалу, который взращивают в ведущем исследовательском вузе Центральной Азии NU и других ведущих учебных и научных учреждениях Казахстана.