Следите за новостями

Цифра дня

257,5 млрд цифровых тенге выпущено в Казахстане

    В Актобе внедряется система облачного видеонаблюдения

    В 10 населенных пунктах региона установлено 2422 камеры общественного видеонаблюдения.

    17 июля 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Регионы

    В целях обеспечения дорожной и общественной безопасности в Актобе реализуется масштабный проект облачного видеонаблюдения. В рамках проекта в 10 населенных пунктах региона установлено 2422 камеры общественного видеонаблюдения, 94 аппаратно-программных комплекса и 45 комплексов фиксации государственных регистрационных номерных знаков. Эти комплексы обеспечивают автоматическую детекцию автомобильных номерных знаков с последующей передачей данных в систему Коргау, которая используется правоохранительными органами для мониторинга и реагирования, передает Zakon.kz.

    Особое внимание уделяется внедрению систем видеоаналитики, основанных на интеллектуальных детекторах. Сегодня в городе уже функционирует 190 камер с расширенными возможностями аналитики.

    Они позволяют:

    — Обнаруживать группы людей, превышающих заданное количество в контролируемой зоне.
    — Фиксировать проникновение человека или транспорта в запрещенные зоны.
    — Отслеживать пересечение объектов (пешеходов или машин) через заданные линии.
    — Проводить подсчет и классификацию транспортных средств по различным кластерам (улица, квартал).
    — Распознавать государственные регистрационные номерные знаки, в том числе иностранных автомобилей, и определять маршруты их передвижения.
    — Подсчитывать количество людей в отдельных зонах.
    — Обнаруживать случаи выброса мусора в несанкционированных местах, в том числе возле контейнеров.
    — Распознавать лица для проведения оперативно-розыскных мероприятий, что особенно востребовано для нужд местной полиции и Центра оперативного управления.

    До конца 2025 года планируется установка еще 300 камер с функцией видеоаналитики, что позволит еще больше повысить уровень общественной безопасности и контроля в городе.

    Реализация проекта поможет снизить уровень преступности, повысить эффективность реагирования экстренных служб и улучшить экологическую обстановку за счет контроля за несанкционированным выбросом мусора.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.