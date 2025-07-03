Нацбанк будет получать отчеты по счетам казахстанцев: как защитят персональные данные

Содержание отчетов будет включать детали о владельце счета, условия договора и сумму, технические данные счета.

Обеспечение информационной безопасности — одна из важнейших задач финансовой системы. Для ее повышения Национальный банк Казахстана ввел новые требования для финансовых организаций. Ранее стало известно, что Нацбанк будет получать отчеты о счетах казахстанцев. В результате банки, филиалы иностранных банков, а также АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Казпочта» обязаны передавать в Нацбанк: отчет о владельце банковского счета (вклада) — в течение 10 рабочих дней после получения или изменения данных; отчет о договоре банковского счета (вклада) — также в течение 10 рабочих дней; отчет о самом банковском счете — те же сроки; месячный отчет о движении средств по счету — не позднее 10 рабочего дня следующего месяца. Эта отчетность касается всех видов счетов — текущих, срочных, накопительных, инвестиционных, условных, в национальной и иностранной валютах, передает Zakon.kz.

Даже с нулевым остатком содержание отчетов будет включать:

— Детали о владельце: категория пользователя (физлицо, ИП, юрлицо), год рождения, пол, гражданство, регион.

— Условия договора: сумма, валюта, срок вклада, ставка, мультивалютность, возможность досрочного снятия.

— Технические данные счета: валюта, остаток, назначение платежей и переводов.

— Типологию операций: поступления, списания, начисления процентов, аресты и так далее.

Для минимизации рисков при регулярной передаче данных предусмотрены меры защиты. Так, информация по банковским счетам (вкладам) граждан анонимизируется. В частности, используется деперсонализация: вместо ИИН используется ДИН — уникальный шифрованный код длиной 15-64 символов, который невозможно преобразовать обратно в ИИН третьим лицам без специального оборудования и программного обеспечения. В результате только уполномоченные органы — Нацбанк, АРРФР, Фонд гарантирования вкладов и др. — могут по запросу получить настоящие ИИН/BIN через защищенные каналы. Аналогично вместо ФИО применяется АИН — анонимный идентификационный номер. Это решение позволяет усилить контроль за финансовыми потоками, борьбу с теневыми операциями, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Казахстанцев призвали не забывать, что персональные данные нужно постоянно держать в безопасности, напомнив основные правила, которых нужно придерживаться:

— Внимательно прочитайте договоры с банком: обратите внимание, как используются ваши данные и какие меры защиты предоставляет банк.

— При возникновении сомнений в достоверности операции незамедлительно запрашивайте выписку и проверяйте ее через мобильное или веб-приложение.

— Используйте только официальные каналы связи с банком, избегайте перехода по ссылкам из сообщений/звонков, представляющихся как банк или Нацбанк.

— Настройте двухфакторную аутентификацию для интернет-банкинга и мобильных приложений.

— Обновляйте операционную систему и программы на устройствах: банки и государственные сервисы требуют защищенные версии ПО.

— Устанавливайте на телефоны и ПК лицензионное антивирусное ПО, а при использовании Android — проверяйте права доступа приложений.

— Для подтверждения операций не отправляйте персональные данные (пароли, SMS-коды) по телефону — банки никогда не просят поступать так.

— Храните резервные копии важных документов и выписок — локально или на зашифрованном облаке.

— Используйте сложные пароли и надежные менеджеры паролей.

— Настройте уведомления обо всех входах в онлайн-банк и транзакциях — это позволит вовремя реагировать на подозрительные действия.

— Регулярно проверяйте свои банковские данные — если замечаете неизвестные операции, немедленно блокируйте карту/счет и обращайтесь в банк.