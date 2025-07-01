С 1 июля банки будут сдавать отчеты о счетах казахстанцев в Нацбанк

По запросу АРРФР сможет получить данные об ИИН и БИН владельцев счетов.

С 1 июля банки второго уровня и Казпочта начнут сдавать в Нацбанк отчеты о банковских счетах казахстанцев. Национальный регулятор опубликовал соответствующее постановление. В перечне сведений будут: отчет о владельце банковского счета; отчет о договоре банковского счета; отчет о банковском счете; ежемесячный отчет об операциях по банковскому счету, передает Sputnik.

Данные граждан будут передаваться в виде зашифрованных деперсонифицированных данных, но по запросу АРРФР сможет получить данные об ИИН и БИН владельцев счетов