Цифровые платформы вытесняют турагентства – депутат требует вмешательства

У цифровых платформ – доступ к финансовым ресурсам, маркетингу, клиентским базам. А у классических агентств – ответственность, налоги и занятость.

Депутат мажилиса парламента РК Руслан Кожасбаев обеспокоен тем, что доля рынка цифровых турпакетов стремительно растет, и ряд казахстанских турагентов теряет доход. Свой депутатский запрос он адресовал премьер-министру Олжасу Бектенову. Мажилисмен заявил, что предприниматели выражают серьезную обеспокоенность: на рынок стремительно заходят крупные цифровые платформы, аффилированные с банками, передает Zakon.kz.

«Они предлагают туристские пакеты в рассрочку, оформляемую как потребительский кредит — под видом беспроцентных займов. Такие условия особенно привлекательны, и стимулируют потребительский спрос. Обеспокоенность вызывает, что доля рынка цифровых турпакетов стремительно растет и, по данным фонда „Камкор“, доля рынка только одного оператора уже переваливает за 50%, что может быть признано доминирующим положением компании, а такой рынок нуждается в регулировании. Весь поток клиентов цифровых платформ обрабатывает всего несколько компаний, а мелкие турагенты, коих тысячи по РК, остаются вне новой системы оказания услуг, то есть лишаются доходов», — продолжил Руслан Кожасбаев.

Он отметил, что в непредвиденных ситуациях за рубежом — а это и отмена рейсов, и изменение визовых правил, экстренные медицинские случаи — наши граждане оказываются один на один с проблемой. Цифровая платформа, продавшая тур, не несет никакой ответственности за сопровождение клиента.

«Рынок выездного туризма приобрел черты монопольного. У цифровых платформ — доступ к финансовым ресурсам, к маркетингу, к клиентским базам. А у классических агентств — ответственность, налоги и занятость. Это не конкуренция — это асимметрия, подрывающая устойчивость МСБ в сфере туризма и ведущая к безработице для тысяч наших сограждан. Я не зря заговорил про налоги. Ряд цифровых платформ зарегистрированы в Astana Hub и фактически освобождены от налогов. То есть, имеют весомые конкурентные преимущества перед классическими туристическими компаниями. Коллеги, речь не о борьбе с технологиями. Речь о защите конкуренции, прозрачности и жизнеспособности рынка. Мы обязаны создать равные условия для бизнеса», — озвучил мажилисмен.

По его словам, еще одна категория участников рынка туризма — это международные сервисы бронирования отелей, туров или гидов. Он уверен, что по опыту других цифровых сервисов можно обязать прозрачно оказывать свои услуги и оплачивать налоги в бюджет Казахстана.

Депутат предлагает:

— ​Провести межведомственный анализ цифровых платформ, аффилированных с банками, реализующих турпродукты в кредит — на предмет соответствия законам о конкуренции, защите прав потребителей и предпринимательстве.

— Рассмотреть возможность ограничения или запрета продаж пакетных туров на маркетплейсах в кредит и рассрочку — как в социально чувствительной, нематериальной услуге, не имеющей механизма возврата.

— Принять меры по регулированию рынка выездного туризма в целях создания справедливой конкуренции для участников рынка.

— Провести оценку обоснованности налоговых преференций в Astana Hub для компаний, работающих вне сферы IT — особенно, если речь идет о продаже туристских услуг.

— Предоставить данные о налоговых отчислениях международных платформ по бронированию отелей, туров и прочих туристических услуг.