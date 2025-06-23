В ЕАЭС создадут технологическую платформу «Робототехника»

Впоследствии планируется разработать межгосударственную программу «Промышленная робототехника».

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян выступила на панельной сессии «Заводы-маяки: передовые решения для промышленности ЕАЭС» Петербургского международного экономического форума. Мероприятие было посвящено развитию высокотехнологичных отраслей в Евразийском экономическом союзе. Участники обсудили реализацию инновационных проектов, создание новых предприятий на основе искусственного интеллекта и робототехники, а также перспективы технологического развития в регионе.

«В целях реализации задачи по развитию технологий в Евразийском экономическом союзе созданы евразийские технологические платформы — инструменты координации технологической и инновационной деятельности стран Союза, которые обладают значительным интеграционным потенциалом», — подчеркнула Гоар Барсегян.

Министр ЕЭК проинформировала участников сессии о работе Комиссии совместно с государствами-членами над созданием новой технологической платформы «Робототехника» с последующей разработкой межгосударственной программы «Промышленная робототехника». Инициатива направлена, в первую очередь, на развитие и внедрение цифровых технологий в промышленные комплексы стран Союза.

«В современном мире развитие промышленности невозможно без цифровых технологий. Мы уделяем большое внимание этому направлению, ведется активная работа по созданию цифрового портала „Промышленность“. Он станет эффективным инструментом по формированию кооперационных производственных цепочек и поддержке бизнеса», — отметила Гоар Барсегян.

Напомним — 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.