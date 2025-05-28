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    В Казахстане создали рабочую группу по ИБ

    До октября она должна подготовить предложения и рекомендации по усилению безопасности информационного пространства.

    28 мая 2025 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 22 мая 2025 года образована межведомственная рабочая группа для выработки предложений и рекомендаций по усилению безопасности информационного пространства, передает Zakon.kz.

    В состав рабочей группы включены:

    — заместитель премьер-министра РК, руководитель
    — министр культуры и информации РК, заместитель руководителя
    — вице-министр культуры и информации РК, секретарь
    — заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
    — заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию)
    — заместитель министра иностранных дел РК
    — заместитель министра внутренних дел РК
    — вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
    — заведующий сектором отдела актуальных вопросов безопасности Совета безопасности РК (по согласованию)
    — заведующий сектором отдела по коммуникациям Администрации президента РК (по согласованию)
    — заведующий сектором отдела развития цифровизации Администрации президента РК (по согласованию)
    — заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК.

    Рабочей группе предписано до 31 октября 2025 года подготовить и внести на рассмотрение в Аппарат правительства РК предложения и рекомендации по усилению безопасности информационного пространства.

    Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра Е. Кошербаева.

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