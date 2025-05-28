В Казахстане создали рабочую группу по ИБ
До октября она должна подготовить предложения и рекомендации по усилению безопасности информационного пространства.
Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 22 мая 2025 года образована межведомственная рабочая группа для выработки предложений и рекомендаций по усилению безопасности информационного пространства, передает Zakon.kz.
В состав рабочей группы включены:
— заместитель премьер-министра РК, руководитель
— министр культуры и информации РК, заместитель руководителя
— вице-министр культуры и информации РК, секретарь
— заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
— заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию)
— заместитель министра иностранных дел РК
— заместитель министра внутренних дел РК
— вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
— заведующий сектором отдела актуальных вопросов безопасности Совета безопасности РК (по согласованию)
— заведующий сектором отдела по коммуникациям Администрации президента РК (по согласованию)
— заведующий сектором отдела развития цифровизации Администрации президента РК (по согласованию)
— заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК.
Рабочей группе предписано до 31 октября 2025 года подготовить и внести на рассмотрение в Аппарат правительства РК предложения и рекомендации по усилению безопасности информационного пространства.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра Е. Кошербаева.