МЦРИАП запускает обучение по ИИ-навыкам для госслужащих

AI Qyzmet — первая в Центральной Евразии программа обучения госслужащих в области ИИ, направленная на повышение эффективности государственной службы за счет внедрения AI-инструментов в рабочие процессы.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с АДГС запускает обучение по ИИ-навыкам для госслужащих - AI Qyzmet. В рамках обучения планируется формирование осознанной привычки использования ИИ в работе госслужащих, оптимизация административных процессов с помощью автоматизации и аналитики данных, внедрение локальных AI-решений (в т.ч. с помощью национальной платформы ИИ, большой казахской языковой модели) для повышения продуктивности и принятия решений.

«AI Qyzmet — важный шаг к формированию цифрового государственного управления. Мы запускаем эту инициативу, чтобы сотрудники госсектора не просто знали об искусственном интеллекте, а умели эффективно применять его в повседневной работе. Это позволит повысить качество государственных услуг и ускорить процессы принятия решений. Казахстан становится пионером в регионе по интеграции AI в государственное управление», - отметил Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Курс охватывает ключевые сценарии использования ИИ в повседневной деятельности госслужащего: планирование, обработка информации, создание презентаций, принятие решений, автоматизация задач и публичные выступления. В этом курсе даются универсальные принципы работы с современными языковыми моделями, которые помогут легко адаптироваться к различным системам искусственного интеллекта. Освоение взаимодействия с ChatGPT открывает возможности уверенного использования таких платформ, как Claude (Anthropic), Gemini (Google), Perplexity, Mistral, Cohere и др.

Обучение будет проходить в офлайн-формате на базе Академии государственного управления и ее филиалов. Обучение проходит в формате Snack Learning — коротких видеолекций по 5 минут, что делает процесс обучения гибким и легко интегрируемым в рабочий график. Среди лекторов - ведущие эксперты и практики. По завершении курса государственным служащим будут выдаваться сертификаты с уникальным номером.

В рамках программы планируется ежегодно охватывать порядка 30 000 государственных служащих. Запись курса будет доступна для всех госслужащих в любое время на платформе Astana Hub.