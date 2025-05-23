В Алматы установят 311 зарядных станций для электромобилей

Строительство ЭЗС осуществляется в рамках Дорожной карты по созданию к 2029 году во всех крупных городах необходимой инфраструктуры для электромобилей.

Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» выделила 311 земельных участков для установки электрозарядных станций. На каждом участке отечественные инвесторы, прошедшие конкурсный отбор, разместят одну ЭЗС мощностью от 60 кВт, рассчитанную на два паркоместа. Всего после ввода всех станций в эксплуатацию в городе появятся 622 новых паркоместа для зарядки электромобилей, передает Zakon.kz.

По данным алматинского акимата, минимальный вклад инвестора на один участок составит 10 млн тенге. При этом предельная стоимость за 1 кВт зарядки аккумуляторной батареи для населения не будет превышать 100 тенге с учетом НДС. Участки переданы инвесторам сроком на 4 года с преимущественным правом на продление.

«Установка зарядных станций планируется в местах массового притяжения горожан — на территории рынков, парков, кафе и других общественных пространств. Все станции будут введены в эксплуатацию до конца текущего года», — пояснили в акимате Алматы

На сегодняшний день в Алматы на частных территориях установлено свыше 300 ЭЗС. С учетом новых объектов общее количество зарядных станций по городу превысит 600 единиц.

Строительство ЭЗС осуществляется в рамках «Дорожной карты по созданию к 2029 году во всех крупных городах необходимой инфраструктуры для электромобилей». Проект также реализуется в связи с необходимостью улучшения экологической обстановки в Алматы, а также с учетом растущего числа электрокаров в мегаполисе.

Согласно данным Бюро национальной статистики, на 1 апреля 2025 года в Алматы было зарегистрировано 8385 электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 1,5 раза.