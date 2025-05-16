Регулятор предупредил о фейковых инвестиционных платформах

Мошенники создают фальшивые платформы для инвестиций.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предостерегло от мошенников, маскирующихся под финансовых экспертов. Они предлагают своим жертвам вложить средства на фейковых инвестиционных платформах. Жертв заманивают через соцсети, обещая высокий доход от инвестиций при небольших вложениях. Под такими постами публикуются положительные отзывы от тех, кто якобы сумел заработать таким путем. В роликах, рекламирующих мошенников, можно увидеть лица известных личностей, сгенерированные с помощью нейросетей. Все это используется для того, чтобы вызвать доверие и убедить клиентов вложить средства, передает Курсив.

Основные признаки подобных фейковых платформ:

— реклама в неофициальных аккаунтах;

— ссылка в рекламе ведет на сторонние ресурсы;

— обещание высокого дохода при небольших вложениях;

— призыв инвестировать как можно скорее;

— скачивание приложений не через магазины App Store или Google Play.

Перед тем как вкладывать средства на какой-либо платформе, в АРРФР рекомендуют проверить лицензию финансовой организации в реестре агентства и не доверять рекламе без подтверждения на официальных страницах компаний.