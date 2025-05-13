Определен национальный институт развития в сфере обеспечения ИБ

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Постановлением правительства РК от 6 мая 2025 года определен национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности. Ранее действовавшее постановление, которым национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности был определен Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки РК, отменено, передает Zakon.kz.

«Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения „Центр поддержки цифрового правительства“ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности», — говорится в документе.