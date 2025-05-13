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747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    Определен национальный институт развития в сфере обеспечения ИБ

    Постановление вводится в действие со дня подписания.

    13 мая 2025 14:03, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    Постановлением правительства РК от 6 мая 2025 года определен национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности. Ранее действовавшее постановление, которым национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности был определен Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки РК, отменено, передает Zakon.kz.

    «Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения „Центр поддержки цифрового правительства“ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности», — говорится в документе.

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