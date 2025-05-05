Количество кибератак в Казахстане выросло сразу вдвое

Наибольшее их число пришлось на ботнет-активность.

По итогам января-марта текущего года в РК было зафиксировано 30 тыс. инцидентов в сфере информационной безопасности — в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Наибольшее количество кибератак пришлось на ботнет-активность: 17,6 тыс. инцидентов, против всего 1,7 тыс. случаев годом ранее. Часто фиксировались также инциденты с компьютерными вирусами, сетевыми червями и троянами: их количество сократилось на 17,9% за год, составив 7,9 тыс. случаев. Фишинговых атак в интернете, напротив, стало больше на 37,2%, до 2 тыс. случаев, передает ranking.kz.

Количество инцидентов, связанных с отсутствием доступа к интернет-ресурсам, уменьшилось на 48,1%, составив 112 случаев. Также были зарегистрированы 23 DDoS-атаки, против 30 подобных инцидентов годом ранее. Несанкционированный доступ и модификация содержимого были зафиксированы в 9 случаях, против 13 фактов за январь–март 2024-го.

Тем временем объем услуг в области компьютерного программирования, а также консультационных и прочих сопутствующих услуг за январь–декабрь 2024 года достиг 1,5 трлн тг — на 36,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. С учетом инфляции реальный рост составил 32,3%.

Услуги в секторе продолжают стабильно расти: за последние годы наблюдается исключительно положительная динамика. По сравнению с 2016-м объем услуг увеличился в 10,6 раза, по сравнению с 2019 годом — в 5,3 раза. В том числе в 2020 году, в период пандемии, сектор показал рост на 42,9%, до 403,5 млрд тг.

В региональном разрезе наибольший объем услуг в области компьютерного программирования, а также консультационных и прочих сопутствующих услуг был оказан в Алматы и Астане: на 853,1 млрд и на 486,7 млрд тг соответственно. На две столицы суммарно пришлось 90,2% всех оказанных услуг в секторе. Далее следуют Карагандинская, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области. Наименьший показатель был зарегистрирован в Улытауской области: всего 712,3 млн тг, против 192,1 млн тг годом ранее.

В разрезе конкретных направлений наибольшим спросом пользовались услуги в области компьютерного программирования: за двенадцать месяцев они составили 796,8 млрд тг — на 18,7% больше, чем за январь–декабрь 2023 года. Далее следуют деятельность по управлению компьютерным оборудованием (114 млрд тг) и консультационные услуги в области IT (107,6 млрд тг). Что касается цен, по итогам марта 2025 года услуги по ремонту компьютеров и ноутбуков подорожали на 3,7% в годовом выражении, а услуги по установке и переустановке операционной системы — на 4,6%.

В региональном разрезе сильнее всего цены на ремонт компьютеров выросли в Восточно-Казахстанской (на 15,7%), Акмолинской области (на 11,8%) и Актюбинской (на 9,8%) областях. Наименьший рост цен в секторе был зафиксирован в Улытауской области: на 5,7%. В целом удорожание этого вида услуг было отмечено лишь в 9 из 20 регионов РК, в остальных цены остались без изменений. Что касается установки и переустановки операционной системы, рост цен наблюдался в 11 регионах. Максимальное удорожание было зафиксировано в Атырауской области (на 61,1%), минимальное — в Абайской области (на 1,6%).

Ключевым элементом остается непосредственно компьютерная техника — без нее развитие IT-сектора было бы невозможно. В марте текущего года покупка нового ноутбука стала заметно затратнее для граждан: средний рост цен по стране составил 80,6%. Сильнее всего подорожание ощутили жители Западно-Казахстанской области, где цены выросли на 93%. Наименьший, но все же значительный рост цен — на 63% — был зафиксирован в Астане.