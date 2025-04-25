Баян Конирбаев покинул пост главы АО НИТ

Исполняющим обязанности председателя правления АО «Национальные информационные технологии» стал Шынгыс Оразалимов.

Об этом стало известно из информационного сообщения об изменениях в составе управления, направленной АО НИТ в адрес KASE. Так, 21 апреля совет директоров принял решение о назначении на должность и. о. председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Шынгыса Оразалимова.

Шынгыс Оразалимов родился в 1994 г., окончил Международный̆ университет информационных технологий. C 2014 г. работал специалистом в ТОО «Smart Digital Consulting», ТОО «KulanOil», АО «Казпочта», ТОО «Самрук Казына Контракт», Финтех Хаб АО «Международный финцентр Астана», ТОО «Toolpar». С 2019 г. — работал продуктовым менеджером в ТОО «BTS Digital», с 2022 г. — директором Департамента стратегического развития аппарата, директором Департамента координации фронт-офисов, руководителем проекта Офис цифровизации правления НАО «ГК «Правительство для граждан». В 2022 году стал управляющим директором по IT аппарата правления НАО «ГК «Правительство для граждан». В 2023 г. занял должность заместителя председателя правления НАО «ГК «Правительство для граждан». С июля 2024 г. — заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

Напомним — Баян Конирбаев возглавил АО НИТ менее года назад, в сентябре 2024 года. До этого он работал главным директором по технологиям «Цифрового торгового коридора» Морского Порта Сингапур.