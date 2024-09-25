У АО «Национальные информационные технологии» новый руководитель

Председателем правления избран Баян Конирбаев.

Сегодня решением Совета директоров Конирбаев Баян Кайратович избран председателем правления АО «Национальные информационные технологии».

Баян Конирбаев родился в 1986 году в Алматы. Имеет 15 лет опыта работы, из них более 10 лет — на руководящих должностях и более пяти лет — в IT-инфраструктуре. Сертифицированный профессионал по государственно-частному партнерству CP3P-E (Charterholder, APMG), США.

В 2008 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», в 2011 году — Университет Цинхуа по специальности «Менеджмент и инженерия», в 2017 году — Швейцарскую бизнес-школу по направлению «Прикладные бизнес-исследования».В 2019 году прошел обучение по Цифровой Трансформации (Стратегия платформ, ИИ, Блокчейн, Облачная аналитика, Кибербезопасность) в Массачусетском Институте Технологий (MIT), США.

Трудовую деятельность начал в сфере строительства. С января 2009 года по сентябрь 2011 года работал представителем в Казахстанской компании в Пекине (КНР). С октября 2011 года по январь 2017 года работал за рубежом в китайских и американских компаниях. С марта 2017 года по январь 2018 года занимал должность старшего руководителя отдела по продаже проектов в «Bright Oceans Corporation Group». Имеет опыт работы в интеграции решений на основе искусственного интеллекта в китайских компаниях.

С 2018 по 2019 год работал в структурах АО НАК «Казатомпром», где прошел путь от менеджера до директора Департамента трансформации бизнеса. С сентября 2019 года временно исполнял обязанности руководителя Управления цифровизации города Алматы, а с февраля 2020 года стал руководителем этого Управления.

С августа 2023 года занимал должность главного директора по технологиям АО «Цифровой Торговый Коридор», член группы компаний Морского Порта Сингапура. Курировал вопросы развития цифровой платформы для мультимодальных перевозок, управления разработкой и серверной инфраструктурой, а также стратегического развития информационной платформы.