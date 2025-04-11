Анонс: «Цифровое перерождение 2025»

Форум, где обсуждается будущее экономики данных и искусственного интеллекта.

22 апреля в Алматы пройдет «Цифровое перерождение 2025» — ведущий ежегодный форум по AI, управлению данными и цифровой трансформации. Мероприятие соберет топ-экспертов, CIO, CDO, AI-лидеров и международных спикеров из Казахстана, Израиля, Азербайджана для обсуждения главных трендов и возможностей в сфере.

Ключевые направления форума:

— Экономика данных и ИИ: стратегический императив цифрового государства.

— Построение архитектуры данных для доверенного ИИ.

— Цифровые работники и ИИ-агенты: переход от чат-ботов к полноценным цифровым агентам.

— Международный опыт: успешные кейсы из разных стран.

На форуме выступят Канат Абиров, CEO DeoniX (DIS Group) и Андрей Беклемишев, председатель Общественного Совета Министерства цифрового развития РК, а также представители МЦРИАП, Американской торговой палаты в Казахстане, крупных игроков казахстанского и иностранного бизнеса.

«Цифровые технологии — это не просто тренд, а необходимая основа для роста и развития бизнеса и государства в современном мире. Мы создали этот форум, чтобы объединить лидеров отрасли, которые готовы делиться своими знаниями и опытом, чтобы ускорить внедрение инноваций и обеспечить успешную цифровую трансформацию во всех сферах. Также одна из наших целей — показать, что Казахстан как государство стремительно развивается в сфере работы с данными и искусственным интеллектом, и готово задавать тренды на мировом рынке», — отметил Канат Абиров.

«Цифровое перерождение 2025» — это пространство для дискуссий, обмена знаниями и качественного нетворкинга в разных форматах:

— Keynotes — выступления лидеров индустрии с экспертным видением будущего.

— Панельные дискуссии — обсуждение актуальных вызовов AI и управления данными.

— Демо-зоны — презентации передовых AI-решений и технологий.

— Воркшопы — интерактивные занятия с разбором реальных бизнес-кейсов.

— Финальный квиз — подведение итогов в игровом формате.

В этом году форум пройдет в современном этностиле. Площадка предлагает не только насыщенную деловую программу, но и пространство для нетворкинга.

Участие в форуме бесплатное. Дополнительная информация, программа и регистрация — на сайте. Откройте для себя настоящее будущее данных и искусственного интеллекта!