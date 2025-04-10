Мошенники создают фальшивые аккаунты и предлагают дешевые авиабилеты казахстанцам

В Алматы усиливаются меры по предупреждению туристического мошенничества.

За 2024 год в Казахстане зарегистрировано более 17 тысяч случаев интернет-мошенничества — на 13% больше, чем годом ранее. Ущерб составил свыше 20 млрд тенге. Об этом сообщила директор казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова, передает Liter.kz.

По ее словам, все чаще казахстанцы, в том числе алматинцы, сталкиваются с недобросовестными туристическими компаниями, нарушающими договорные обязательства.

«В Комитете индустрии туризма уже рассматривается более 50 судебных дел. Почти в 40 из них суд встал на сторону туристов», — рассказала Шайкенова.

Особую опасность, по словам спикера, представляют так называемые крипто-туристические схемы: мошенники создают фальшивые аккаунты и предлагают дешевые авиабилеты, исчезая после получения предоплаты.

«Важно проверять наличие лицензии, срок работы компании, прозрачность условий и официальные способы оплаты», — подчеркнула она.

Также стоит обращать внимание на реальные отзывы и документы.

Как отметил заместитель начальника следственного управления департамента полиции Алматы Кайрат Касымбаев, полиция города внимательно отслеживает все сигналы о возможных мошенничествах в туристической сфере.

«При поступлении заявлений материалы регистрируются в Едином реестре досудебных расследований. Проводятся оперативные мероприятия, а виновные привлекаются к ответственности», — сообщил он.

Полиция рекомендует гражданам обращаться только к официально зарегистрированным туроператорам и не передавать деньги сомнительным посредникам. В случае подозрительных ситуаций важно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.