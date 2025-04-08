В «Правительстве для граждан» рассказали о цифровой трансформации государственных услуг

В планах — голосовой ассистент 1414 на основе ИИ, AR при сдаче теоретического экзамена на водительские права, Computer Vision при проведении практического экзамена.

7 апреля в Казахстане отметили День работников в сфере оказания государственных услуг. Кроме того, 9 лет назад в этот день была создана Госкорпорация «Правительство для граждан». На рубеже своего 10-летнего юбилея Госкорпорация будет двигаться в направлении, где драйвером является тренд современных технологий — искусственный интеллект. Госкорпорация «Правительство для граждан» активно внедряет инновационные цифровые решения в сфере государственных услуг с целью улучшения качества и скорости обслуживания.

Один из ярких примеров цифровой трансформации — внедрение интеллектуального голосового робота на линии 1414. Он помогает узнать статус гражданина в системе ОСМС, получить справку о наличии/отсутствии судимости, сведения о налоговой задолженности, проверить наличие административных штрафов, оформить добровольный отказ от получения займов, кредитов и многое другое. Робот консультирует по 60 востребованным услугам и оказывает 10 видов услуг. Только за первый квартал 2025 года он на своем уровне обработал более 800 тысяч звонков.

В рамках стратегии на этот год Госкорпорацией запланировано внедрение голосового ассистента в работу call-центра. Он будет оснащен передовыми технологиями синтеза речи, что позволит ему вести разговор с клиентами максимально естественно и реалистично. Ассистент сможет эффективно обрабатывать звонки, отвечать на часто задаваемые вопросы и решать стандартные запросы, при этом отличить его от общения с живым человеком будет крайне сложно. Его доля в обслуживании звонков может достичь 40%, что позволит Госкорпорации еще быстрее и точнее удовлетворять запросы граждан.

Кроме того, в этом году особое внимание будет уделено сфере выдачи водительских удостоверений. Так, до конца 2025 года запланировано повсеместное внедрение технологий дополненной реальности (Аugmented reality, AR) при сдаче теоретических экзаменов в спецЦОНах. AR-очки будут погружать человека в виртуальный мир, где экзаменационные билеты будут представлены в виде максимально реалистичной картинки с графическими дополнениями. При включении очков экран компьютера будет затемняться, что исключит любую возможность посторонней помощи экзаменуемому. В планах компании также — внедрение системы Computer Vision для проведения практического экзамена на водительские права.

«Цифровая трансформация государственных услуг — это наш ключ к созданию сервиса нового поколения, который будет не только быстрым и удобным, но и максимально ориентированным на потребности граждан. Использование искусственного интеллекта и передовых технологий позволяет нам перевести взаимодействие с Госкорпорацией на новый уровень, где каждый процесс становится простым, понятным и доступным. Мы не просто внедряем технологии, мы меняем сам подход к обслуживанию, обеспечивая эффективность и качество на каждом этапе», — говорит председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

На сегодняшний день «Правительство для граждан» представляет собой разветвленную сеть из 334 ЦОНов и 28 спецЦОНов. В 2024 году Госкорпорацией было оказано более 23 млн услуг.