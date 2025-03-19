Альтернативный способ отказа от выдачи займов и кредитов появился в Казахстане

Ранее установить запрет на оформление кредитов можно было только через портал портал электронного правительства и мобильное приложение eGovMobile.

Теперь граждане могут добровольно установить запрет на оформление банковских займов и микрокредитов через Единый контакт-центр, для этого достаточно позвонить на короткий номер 1414.

Для блокировки выдачи заемных средств необходимо набрать номер 1414 с мобильного устройства, зарегистрированного в базе мобильных граждан. После выбора языка общения (казахский, русский) интеллектуальный голосовой робот уточнит, за какой услугой обратился абонент, описание услуги можно сделать в произвольной форме. Для более точного распознавания запроса при обращении рекомендуется использовать словосочетания: «отказ от займов», «кредиты запрет», «кредиты отказ заявка», «кредиты закрытие онлайн», «кредиты блокировка отключение» и другие подобные формулировки. Далее голосовой помощник попросит уточнить, необходимо ли установить добровольный отказ от банковских займов/кредитов. После утвердительного ответа «да» потребуется ввести ИИН и подтвердить свои действия вводом SMS-кода, который поступит на тот же номер.

После выполнения этих действий оформить займы и кредиты на имя заявителя будет невозможно. Если в будущем понадобится снять ограничение, это также можно сделать, позвонив на номер 1414. Сервис доступен 24/7. Звонки на номер 1414 бесплатны.

«По просьбам наших граждан мы реализовали альтернативный сервис на 1414 по отказу от займов и кредитов. Сейчас система проходит апробацию. Главное условие для получения услуги — быть зарегистрированным в Базе мобильных граждан», — отметил заместитель председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Айбат Ильясов.

Напомним, в настоящее время голосовой помощник Единого контакт-центра оказывает такие услуги как информирование о статусе в системе ОСМС, получение сведений об отсутствии/наличии задолженности по налогам и административным штрафам, получение справки о наличии/отсутствии судимости, информация о регистрации по месту жительства и др.