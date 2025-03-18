В Nazarbayev University состоялся финал конкурса Deeptech Байге

В финальном мероприятии выступило 10 стартапов, которые представили свои решения в различных сферах – от искусственного интеллекта в медицине до передовых систем мониторинга в сельском хозяйстве.

15 марта в Nazarbayev University прошел финальный питч-конкурс Deeptech Байге с участием. Это первое крупное локальное мероприятие, которое объединяет проекты всех выпускников программ поддержки стартапов NU: инкубации, акселерации, Jas Venture, Go Abroad и другие. Общий призовой фонд конкурса составил 35 млн тенге. Инициатива, направленная на продвижение научных разработок и инноваций, а также формирование экосистемы deeptech-стартапов, способных конкурировать на международном уровне, поддержана КФ «Фонд социального развития».

Сбор заявок на участие в конкурсе Deeptech Байге начался в конце января этого года. В отборочном туре участвовало около 100 проектов, из них по решению жюри ведущих бизнес-ангелов и венчурных инвесторов в финал вышло 10 команд. NU планирует расширить конкурс, включив участников из других университетов страны. В долгосрочной перспективе будет создан фонд поддержки стартапов, что позволит проводить Deeptech Байге на регулярной основе.

В финальном мероприятии выступило 10 стартапов, которые представили свои решения в различных сферах — от искусственного интеллекта в медицине до передовых систем мониторинга в сельском хозяйстве. Каждый проект прошел трехминутный питчинг, после чего основатели отвечали на вопросы жюри. Экспертов интересовали уникальность стартапа, его рыночный потенциал, дальнейшие планы и практическое применение технологий. После всех выступлений жюри, в состав которого вошли ведущие представители науки, образования и бизнеса под председательством заместителя премьер-министра РК Ермека Кошербаева, удалилось для обсуждения итогов.

Первое место с призовым фондом в 12 млн тенге присудили стартапу GAME OF DRONES — инновационной платформе для подготовки пилотов боевых дронов, предлагающей более доступные и эффективные методы обучения с применением симуляций. На данный момент у проекта более 10 тыс. пользователей из 23 стран. Основатель стартапа Абылайхан Жаканов рассказал, что их платформа — это новый формат киберспорта, в котором игроки управляют реальной техникой, создавая физику движений, максимально приближенную к реальной. Однако потенциал технологии выходит далеко за пределы индустрии развлечений: решения стартапа могут применяться в аграрном секторе, сфере безопасности и промышленности. На базе этой платформы команда предлагает значительно снизить стоимость подготовки пилотов, например, для военнослужащих — в 100 раз.

Второе место и 10 млн тенге достались стартапу FLECTION.AI. Это цифровая терапевтическая система для реабилитации после инсульта, использующая геймификацию и AI-методы. Как отметил сооснователь платформы, профессор NU Александр Пак, им удалось протестировать платформу на 200 пациентах совместно с клиниками в Астане, в планах — выйти на американский рынок домашней реабилитации.

Третье место с денежным фондом в 8 млн тенге досталось проекту GRANULO SYSTEM. Это система анализа фракции руды для улучшения производственных процессов в горнодобывающей отрасли. Помогает наблюдать за распределением размеров руды на конвейерной ленте, тем самым улучшая контроль работы шаровой мельницы и буровзрывных работ. Проектом уже заинтересовалась казахстанская металлургическая компания «Казцинк».

Приз зрительских симпатий в 5 млн тенге получил медтех-стартап HEMO LAB. Это SaaS-платформа для точной и ранней диагностики заболеваний, сокращающая время на постановку диагноза в 10 раз при точности 95%.

Все стартапы получили доступ к менторским программам и возможностям сотрудничества с индустриальными партнерами, что открывает перед ними перспективы масштабирования и выхода на новые рынки.