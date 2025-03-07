Прокуратура Алматы и MT-S (Tele2/Altel) подписали соглашение о совместной работе в сфере цифровой безопасности

Меморандум направлен на защиту несовершеннолетних от вредоносного контента и интернет-угроз.

Заключено соглашение о сотрудничестве между прокуратурой города Алматы и компанией MT-S (Tele2/Altel). Оно стало важным шагом в развитии цифровой безопасности и внедрении современных инструментов профилактики. Прокурор города Серик Карипбеков подчеркнул, что эффективное партнерство в этой сфере позволит сформировать надежные механизмы защиты граждан и повысить общий уровень кибербезопасности.

Стороны выразили готовность активно содействовать внедрению инновационных решений, способствующих созданию безопасного цифрового пространства.

Как отметили в прокуратуре, меморандум стал шагом на пути к созданию надежной системы защиты граждан в цифровую эпоху.