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    Прокуратура Алматы и MT-S (Tele2/Altel) подписали соглашение о совместной работе в сфере цифровой безопасности

    Меморандум направлен на защиту несовершеннолетних от вредоносного контента и интернет-угроз.

    7 марта 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Заключено соглашение о сотрудничестве между прокуратурой города Алматы и компанией MT-S (Tele2/Altel). Оно стало важным шагом в развитии цифровой безопасности и внедрении современных инструментов профилактики. Прокурор города Серик Карипбеков подчеркнул, что эффективное партнерство в этой сфере позволит сформировать надежные механизмы защиты граждан и повысить общий уровень кибербезопасности.

    Стороны выразили готовность активно содействовать внедрению инновационных решений, способствующих созданию безопасного цифрового пространства.

    Как отметили в прокуратуре, меморандум стал шагом на пути к созданию надежной системы защиты граждан в цифровую эпоху.

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