Huawei на MWC Barcelona 2025: ускорение интеллектуальной трансформации индустрий

В Барселоне стартовал Mobile World Congress 2025 — крупнейший мировой форум в области мобильных технологий, цифровой трансформации и инноваций.

В рамках этого события Huawei провела Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit 2025, собрав ведущих клиентов и партнеров для обсуждения передовых решений в области цифровизации и интеллектуальной трансформации.

На саммите Huawei представила 83 кейса индустриальной цифровой трансформации, охватывающие 71 ключевой сценарий, а также совместно с партнерами запустила 10 новых отраслевых решений, которые ускорят интеллектуальную эволюцию в таких сферах, как государственный сектор, образование, финансы, энергетика, транспорт, нефтегазовая и химическая промышленность, а также розничная торговля.

Ключевые направления интеллектуальной трансформации

По мнению Huawei, цифровая эволюция в отраслях стремительно набирает обороты, и предприятия готовы максимально использовать возможности, которые открывает искусственный интеллект.

В своем выступлении Лео Чен, старший вице-президент Huawei по корпоративным продажам, обозначил четыре ключевых направления ускоренной интеллектуальной трансформации:

— Интеграция технологий в отраслевые сценарии — создание архитектуры ИКТ, адаптированной к потребностям конкретных индустрий.

— Передовая инфраструктура ИКТ — формирование мощной технологической базы для масштабирования ИИ и роста вычислительных нагрузок.

— Доступные и высокопроизводительные ИИ-решения — развитие продуктов на основе открытых моделей и инструментов ИИ, ориентированных на широкий рынок.

— Подготовка специалистов ИКТ — усиление образовательных инициатив для формирования кадрового потенциала цифровой экономики.

«На MWC Barcelona 2025 Huawei представляет три стратегических направления: внедрение ИИ в телекоммуникации, развитие сетей 5G и 5G Advanced, а также расширение сетевой инфраструктуры, включая оптические технологии и доступ в удаленные регионы. Казахстан уже занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по внедрению 5G, и Huawei активно сотрудничает с государственными регуляторами и операторами связи, предлагая передовые решения для цифровой трансформации страны», — отметил Дмитрий Конарев, ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei.

Инновации Huawei: комплексный подход к цифровизации

Huawei представила решения для коммерческих партнеров и дистрибьюторов, включающие ИИ-устройства, цифровые платформы и облачные инструменты, упрощающие управление инфраструктурой и сервисами. Специально для партнеров был организован интерактивный опыт работы с HUAWEI eKit, демонстрирующий возможности технологической экосистемы компании.

«MWC Barcelona 2025 — это не просто платформа для демонстрации технологий, но и ключевой диалог с партнерами и клиентами о будущем цифровых инноваций. В этом году мы представляем решения в области 5G, облачных вычислений, искусственного интеллекта и интеллектуальной инфраструктуры. Казахстан уже активно внедряет цифровые технологии в ключевых секторах экономики, и Huawei продолжает поддерживать эту трансформацию, предлагая передовые решения для бизнеса, образования, медицины и промышленности», — подчеркнул Сью Хай, заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan.