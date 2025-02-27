«Робот-судебный исполнитель» и его «цифровой ассистент» будут беспристрастны при взысканиях.

Вопрос принудительного исполнения зачастую вызывает обоснованные нарекания со стороны населения. Об этом на заседании правительства Казахстана заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев. Только в 2024 году от населения поступило 89 тысяч жалоб на процедуры взыскания, и это 63% от общего числа обращений граждан в Минюст, передает Sputnik.

«Наша задача — вернуть доверие граждан к этому институту и для этого мы, в том числе, продолжим использовать возможности искусственного интеллекта», — заявил Ерлан Сарсембаев.

Для этого министерство продолжит развитие упрощенного производства через робота-судебного исполнителя. Минюст планирует расширить сумму взыскания через робота с 20 до 40 МРП (147 680 тенге или $296), что увеличит гражданам экономию собственных средств.

«Доработаем „Личный кабинет взыскателя и должника“ с внедрением Цифрового ассистента. Он будет показывать все этапы исполнения, а взыскатель и должник будут видеть, что уже сделано или что должно было быть сделано со стороны судебного исполнителя. Теперь на этой же платформе у сторон будет возможность реагировать в случае несогласия с действиями или бездействиями судебного исполнителя», — заявил министр.

С момента запуска робота-судебного исполнителя в августе 2024 года исполнено более 125 тысяч документов. Экономия для граждан при прохождении процедур превысила 600 млн тенге ($1,2 млн). Минюст не остановится на этом: руководство намерено оптимизировать деятельность своих территориальных подразделений в русле поголовной цифровизации.

Ведется процесс совершенствования механизма оказания юридических услуг гражданам, методик проведения судебно-экспертной деятельности, повышения качества разрабатываемых законопроектов. По словам министра юстиции, принятие этих мер позволит повысить качество оказания услуг, а также эффективность работы территориальных органов.

Отдельно Ерлан Сарсембаев остановился на внедрении биометрии, которая воспрепятствует фактам сговора между недобросовестными нотариусами, микрофинансовыми организациями, коллекторами и частными судебными исполнителями.

«Сложилась негативная практика, когда исполнительные надписи совершались без письменного признания долга, и не по месту жительства должника. Это делали недобросовестные нотариусы по договоренности с микрофинансовыми организациями, коллекторскими компаниями и частными судебными исполнителями. В этой связи планируем ряд системных шагов, которые обеспечат прозрачность предоставляемой услуги. Обеспечить возможность открытия „Личного кабинета сторон“ в системе Е-нотариат, через биометрическую идентификацию», — заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Взыскателю и должнику будет предоставлена возможность подачи возражения, либо своевременного погашения долга через Личный кабинет.

«Уже запущен пилотный проект SMS-уведомления сторон о совершении исполнительной надписи. Мы видим результаты. К примеру, должникам поступает сообщение нотариусов о совершенной исполнительной надписи и должник, узнав о долге, своевременно его оплачивает», — пояснил министр юстиции.

Все эти меры позволят исключить аффилированность взыскателя и частного судебного исполнителя через автоматическое распределение исполнительных надписей по письменным сделкам, а также установить контроль за соблюдением территориальности (должника) и запрет нотариусам совершать исполнительные надписи другого региона.