В Казахстане автоматизировали процессы по аукциону и выдаче лицензии на недропользование

Под председательством министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева на площадке Maqsut Narikbayev University прошел круглый стол с участием недропользователей.

Участники обсудили вопросы оцифровки первичных геологических отчетов и их доступности для недропользователей, а также необходимость интегрирации платформы в работу предприятий.

Министр поделился итогами прошлого года и планами на текущий год. В целях активизации геологоразведки и открытия новых месторождений с 2014 по 2018 годы проводилась законодательная реформа, принят Кодекс «О недрах и недропользовании», закрепивший заявочный принцип доступа к геологоразведочным территориям на примере Австралии и Канады, передает Kazpravda.kz.

По поручению главы государства запущена Единая платформа недропользования (minerals.e-qazyna.kz). Вице-министр Жаннат Дубирова рассказала о Единой платформе недропользования. ЕПН позволяет предоставлять открытый доступ ко всей геологической информации. На платформе оцифровано 22 государственные услуги. С момента запуска обработано 506 заявок.

«Благодаря Единой платформе недропользования реализован бесшовный процесс, от подачи заявки на разведку или добычу до ее аукциона и выдачи лицензии», — подчеркнула вице-министр.

На платформе размещен реестр всех геологических отчетов, списки использованных источников и др. Для приобретения необходимых материалов недропользователи подают заявку на сайте «Национальной геологической службы», которая отрабатывается не позднее 5 рабочих дней.

Отдельно стоит отметить интерактивную карту ЕПН. Благодаря ей потенциальные недропользователи получают полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры, заканчивая геологическими и геофизическими отчетами. Интерактивная карта содержит все участки, уже занятые под недропользование, а также позволяет размещать участки, доступные для аукционов. Теперь инвесторы могут напрямую без посредников зайти на портал, выбрать нужный участок и подать заявку на участие в аукционе.

Жаннат Дубирова отметила, что оцифрован процесс контроля за исполнением обязательств по выданным лицензиям и контрактам по твердым полезным ископаемым. Ранее этот контроль осуществлялся в ручном режиме. Лицензионно-контрактные условия планируется внедрить в ЕПН до апреля этого года. Сверка условий и все взаимодействия будут проводиться автоматически в электронном формате.