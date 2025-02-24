Зеленый транспорт и умные технологии: акимат Алматы и BYD договорились о локализации производства электробусов

В рамках рабочей поездки в КНР и развития международного сотрудничества аким города Ерболат Досаев провел встречу с мэром Шэньженя Цинь Вэйчжуном.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено обмену опытом в области цифровой трансформации. Шэньжень, являясь технологическим лидером Китая, продемонстрировал значительные успехи в развитии концепции «умного города» за относительно короткий срок — 45 лет. Сегодня город известен во всем мире своим опытом применения больших данных, искусственного интеллекта и цифрового двойника для повышения эффективности городского управления. Во время визита акиму Алматы презентовали центр Shenzhen Urban Transportation Planning Center Co., Ltd. (SUTPC), предоставляющий услуги стратегического и комплексного городского планирования. SUTPC разрабатывает и внедряет цифровые двойники городов, облачные платформы для управления транспортными системами, используя нейросеть и Big Data для оптимизации городских потоков, снижения заторов и повышения безопасности дорожного движения, передает Zakon.kz.

По итогам встречи Ерболат Досаев и Цинь Вэйчжун договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере цифровизации, городского планирования, трансферте новых технологий и компетенций.

В целях ознакомления с инновациями в сфере транспортной инфраструктуры Ерболат Досаев посетил также головной офис, производственные площадки и R& D-центр (научно-исследовательское подразделение) компании BYD, расположенные в Шэньжене. Акиму Алматы презентовали электрические автобусы BYD, безопасность и качество аккумуляторов которых считаются одними из самых безопасных в мире. Батареи BYD прошли испытания в зимних условиях Дании. Кроме того, успешно проведено тестирование на прокол, нагрев до 300°C и перезарядку без воспламенения. В 2023 году батарея BYD Blade получила награду «Инновация года» от британской организации Electrifying.com.

Как сообщил в ходе встречи с Ерболатом Досаевым генеральный директор по коммерческому транспорту BYD Group Тиен Чунлун, на сегодня достигнуты договоренности с компанией Astana Motors о запуске сборочного производства электробусов BYD на заводе коммерческой техники в Алматы, что станет важным шагом в развитии автомобильного кластера города.