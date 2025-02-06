Робот частного судебного исполнителя позволяет экономить деньги граждан

На сегодняшний день робот оформил 298 тысяч производств.

Министерство юстиции РК внедряет робот частного судебного исполнителя. Новшество принято после обращений казахстанцев, которые были возмущены тем, что частному судебному исполнителю приходится платить 25%, если не успели вовремя оплатить штраф. Робот позволяет сэкономить эти деньги и вовремя оплачивать свои задолженности. Об этом рассказал вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК.

«По цифровизации исполнительного производства — это робот ЧСИ. Была такая проблема. Когда по регионам ездили, очень много граждан жаловалjсь: „Почему частному судебному исполнителю мы платим 25%?“. Например, вас в городе зафиксировала камера по превышению в скорости. Вы не успели за месяц оплатить штраф. На следующий месяц вам начинает звонить частный судебный исполнитель. Он взыскивает с вас эти деньги. Помимо того, что он взыскал, нужно еще 25% заплатить ему. Соответственно, было очень много жалоб от граждан. Тогда мы создали нашего робота. Он без помощи человека, с искусственным интеллектом, при этом мягким путем информирует граждан по SMS, через приложения банков», — рассказал Бекболат Молдабеков.

Соответственно этот робот позволяет экономить деньги. То есть, 25% платить гражданам не нужно. По словам спикера, на сегодняшний день робот оформил 298 тысяч производств и сэкономил гражданам 550 млн тенге.

«Это те деньги, которые остались у граждан с августа по декабрь. Поэтому приглашаем граждан работать с роботом», — добавил вице-министр юстиции РК.