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    Робот частного судебного исполнителя позволяет экономить деньги граждан

    На сегодняшний день робот оформил 298 тысяч производств.

    6 февраля 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    Министерство юстиции РК внедряет робот частного судебного исполнителя. Новшество принято после обращений казахстанцев, которые были возмущены тем, что частному судебному исполнителю приходится платить 25%, если не успели вовремя оплатить штраф. Робот позволяет сэкономить эти деньги и вовремя оплачивать свои задолженности. Об этом рассказал вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК.

    «По цифровизации исполнительного производства — это робот ЧСИ. Была такая проблема. Когда по регионам ездили, очень много граждан жаловалjсь: „Почему частному судебному исполнителю мы платим 25%?“. Например, вас в городе зафиксировала камера по превышению в скорости. Вы не успели за месяц оплатить штраф. На следующий месяц вам начинает звонить частный судебный исполнитель. Он взыскивает с вас эти деньги. Помимо того, что он взыскал, нужно еще 25% заплатить ему. Соответственно, было очень много жалоб от граждан. Тогда мы создали нашего робота. Он без помощи человека, с искусственным интеллектом, при этом мягким путем информирует граждан по SMS, через приложения банков», — рассказал Бекболат Молдабеков.

    Соответственно этот робот позволяет экономить деньги. То есть, 25% платить гражданам не нужно. По словам спикера, на сегодняшний день робот оформил 298 тысяч производств и сэкономил гражданам 550 млн тенге.

    «Это те деньги, которые остались у граждан с августа по декабрь. Поэтому приглашаем граждан работать с роботом», — добавил вице-министр юстиции РК.

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