Мажилис взялся за регулирование правовых норм ИИ

В Казахстане планируют создать единую базу для использования технологий искусственного интеллекта.

Мажилис парламента Казахстана начал работу над законопроектом «Об искусственном интеллекте» и сопутствующими поправками. Документ призван установить правовые и организационные основы регулирования технологий ИИ, обеспечить прозрачность и безопасность их применения. Как пояснил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, в законопроекте прописаны особенности использования ИИ госорганами и квазигосударственными структурами, а также права и обязанности участников этого рынка, передает Liter.kz.

Поправки к законопроекту касаются защиты прав потребителей при взаимодействии с продуктами на базе ИИ, а также защиты персональных данных, обрабатываемых такими системами. Кроме того, депутаты предлагают установить законодательные меры для контроля распространения медийного контента, созданного искусственным интеллектом, и ввести административную ответственность для владельцев таких систем.