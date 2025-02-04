Samsung запускает бесплатный курс по data-анализу с изучением Python

Участники смогут бесплатно освоить Python, один из самых востребованных языков программирования в мире.

Samsung Electronics объявляет о старте нового набора на курс «Дата аналитика» в рамках международной образовательной программы Samsung Innovation Campus. Курс стартует 1 февраля и продлится 4,5 месяца. Приглашаются молодые люди в возрасте от 13 до 25 лет. Формат учебы — офлайн или онлайн, на русском или казахском языках (по выбору). Очные занятия будут проходить в шести городах Казахстана: Алматы, Астане, Актобе, Атырау, Костанае и Талдыкоргане. Удаленно — на платформе Google Meet, передает Alfa.kz.

Участников ждут:

— Увлекательные занятия два-три раза в неделю.

— Удобный формат обучения: двухчасовые сессии с комфортными перерывами.

— Практические занятия в современно оборудованных классах Samsung Innovation Campus (в офлайн-формате).

— Опытные преподаватели и актуальная программа.

По окончании курса участники пройдут экзамен по data-анализу, подготовленный профессиональными дата-аналитиками, и получат сертификат от Samsung Electronics. Но главное — приобретут навыки, востребованные на рынке труда, и станут частью глобального сообщества Samsung Innovation Campus!

Регистрация уже открыта на официальном сайте проекта Samsung-campus.kz. Здесь же можно узнать все подробности о предстоящем курсе.

Samsung Innovation Campus — это глобальная инициатива, которая успешно реализуется более чем в 30 странах мира. С момента запуска в 2014 году программа выпустила около 119 000 студентов. В Казахстане проект работает с декабря 2017 года и за эти годы дал возможность тысячам молодых талантов освоить современные технологии.

«Это не просто курс — это билет в мир высоких технологий. Здесь нет оценок, но есть поддержка менторов, атмосфера креатива и задачи, которые заставят мозг „гореть“», — отметил менеджер проекта Берик Умаров.