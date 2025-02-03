Казахстанские стартапы привлекают миллионы долларов для развития - эксперты

Цифровую экономику обсудили на форуме Digital Almaty 2025.

В рамках панельной сессии «Рынок AI-стартапов: Потенциал роста и инвестиционные стратегии» спикеры обсудили механизмы привлечения венчурных капиталов и государственных субсидий, а также роль технопарков и акселераторов в развитии AI-стартапов. Также участники отметили значимость технопарков, акселераторов и венчурных фондов в формировании благоприятной среды для AI-бизнеса и привели успешные примеры из Казахстана, передает Sputnik.

«Мы гордимся тем, что наши соотечественники строят успешные AI-стартапы, привлекающие внимание американских венчурных инвесторов. Например, Alma — стартап, которым мы особенно гордимся. Его основатели — две девушки из Казахстана и Кыргызстана, Асель и Айзада. Они привлекли 6 миллионов долларов венчурных инвестиций и уже сейчас зарабатывают порядка 700–800 тысяч долларов за неполный год. Я глубоко убежден, что следующий стартап-юникорн из нашего региона будет создан именно девушкой. В нашем регионе очень продвинутые и образованные женщины, и мы это видим», — подчеркнул основатель венчурного фонда Асет Абдуалиев.

В Казахстане для поддержки AI-стартапов создан Фонд венчурных инвестиций с целевым объемом $1 млрд, первоначальный капитал которого уже составляет 130 миллионов долларов. В 2024 году также был запущен фонд Astana Hub Ventures, ориентированный на поддержку стартапов Казахстана, Центральной Азии и зарубежных стран.

«Qazaqstan Venture Group станет мощным катализатором инноваций в Казахстане, диверсифицируя стратегии для инвестиций в венчурные фонды, AI-стартапы и другие перспективные направления. Это будет способствовать новой волне венчурных инноваций, формированию устойчивой экосистемы и стимулированию технологического прогресса и экономического роста по всей стране», — отметила руководитель аппарата Astana Hub Ventures Ltd. Назгуль Байтемирова.