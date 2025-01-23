Полицейские призывают активно пользоваться приложением «102»

Однако не все казахстанцы пользуются либо знают о нем, как и о других помощниках, например «SOS».

Например, акмолинские полицейские ранее заявили, что в 2024 году было всего 12 обращений от жителей. В основном по нарушению тишины, просьбы по оказанию помощи, проверка подозрительных лиц. Между тем, ежесуточно операторы центров оперативного управления полиции по всей стране обрабатывают десятки тысяч сообщений, поступающих на канал 102. Встречаются ситуации, когда информация о происшествии сообщается не в полицию, а выкладывается в социальные сети, отметили в ведомстве. Как правило, очевидцы различных происшествий публикуют фото или видео с места на своих страницах или отправляют в популярные паблики, передает Sputnik.

В результате полицейские теряют время, мониторя сообщения о происшествиях в Казахстане. Приложение разработано с целью более оперативного реагирования на происшествия и сообщения граждан.

«Это возможность отправлять как короткие сообщения о происходящем, так и фото-, видео. Также можно совершить видеозвонок прямо с места происшествия, что позволит оператору ЦОУ видеть происходящее и сразу принимать соответствующие меры реагирования», - отметили в ведомстве.

Вот что смогут казахстанцы при помощи приложения «102»:

- отправить в полицию сообщение о правонарушении – нарушениях правил дорожного движения, ДТП, о семейных скандалах, случаях жестокого обращения с детьми или с животными, о хулиганских действиях, драках, о нарушениях режима тишины, появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии и многих других;

- подать обращение в органы внутренних дел;

- связаться с оператором путем аудио и видео-звонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования;

- обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.

«Незамедлительно сообщайте, если считаете, что есть угроза вашей или чьей-либо безопасности или жизни; если увидели, что пьяный человек садится за руль; если стали свидетелем насилия; если видите жестокое обращение с животными; если заметили подозрительное лицо. Только совместными усилиями мы создадим безопасное и нетерпимое к правонарушениям общество», – обратилась полиция.

Скачать приложение можно в Play Market для смартфонов Android и в App Store для - IOS.