Новую многофункциональную биржевую систему запустят в Казахстане

Пшеница станет одной из первых товаров на площадке.

В Казахстане на базе Международного финансового центра «Астана» запустят многофункциональную торговую систему ETS-E. Запуск значительно укрепит позиции Казахстана как ключевого регионального торгового центра, привлекая как местных, так и иностранных участников рынка, передает Sputnik.

Казахстан посетила делегация Китайской товарной биржи Asia Equity Exchange Group Inc (AEEX). Основной целью визита стало обсуждение запуска многофункциональной торговой системы ETS-E, которая будет работать на базе Международного финансового центра «Астана».

Пшеница и нефтяной кокс станут первыми товарами, которые будут торговаться на новой площадке. В дальнейшем планируется расширение списка торгуемых товаров, что позволит создать полноценный рынок для различных отраслей экономики.

Рабочий визит делегации включал переговоры с руководителями AEEX, МФЦА, товарной биржи «ЕТС», «НК «Продовольственная контрактная корпорация» и ITS. В ходе обсуждений были согласованы условия сотрудничества, механизмы поставок и расчетов, а также определены планы по дальнейшему развитию системы.

Отмечается, что в 2023 году товарооборот между Китаем и Казахстаном вырос на 30%, достигнув $41 млрд. Запуск ETS-E станет новым импульсом для дальнейшего укрепления экономических связей между странами.