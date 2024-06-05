Цифровая трансформация 2023-2029: самое интересное

Опубликован отчет о реализации Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023-2029 годы. Profit.kz изучил документ.

Автор отчета о реализации Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, опубликован он 15 апреля 2024 года. Спустя две недели после его публикации (30 апреля) руководитель ведомства Багдат Мусин подает в отставку.

В этом материале мы скомпилировали, на наш взгляд, наиболее важные события/процессы/мероприятия, которые либо уже оказывают, либо будут оказывать в ближайшем будущем заметное влияние на экосистему govtech/egov в Казахстане, да и на ИТ-рынок в более широком смысле.

Целевой индикатор — доля госуслуг оказываемых за 5 мин: 2023 — 25% — достигнуто, 2024 — 45%, 2025 — 60%, 2026 –70%, 2027 — 80%, 2028 — 90%, 2029 — 100%

Внедрение платформы GovTECH (введение в промышленную эксплуатацию — декабрь 2024 года)

Проведена работа по технической реализации платформы: поставщиком переданы актуальные дистрибутивы и исходные коды, развернута инфраструктура в СЦГО АО «НИТ», организован доступ и подключение поставщика к оборудованию АО «НИТ», произведено подключение к серверу «Репозиторий исходных кодов», зарегистрировано доменное имя «qaztech.gov.kz». Развернуты следующие модули: Cloud platform; Identity platform; Development platform; Мониторинг. На стадии завершения разворачивание оставшихся компонентов платформы (Qaztech UI components, Qaztech bus (интеграционная шина), Security platform. Кроме того, в рамках договора, также планируется приемка 3 ИС: eOtinish, eTutynushy (платформа коммуникаций между населением и юридическими лицами по защите прав потребителей), qData (проведение исследований состояния сферы внутренней торговли). Миграция информационных систем на платформу QazTech запланирована на декабрь 2025-го.

Разработка дорожной карты (стратегическое видение) по развитию искусственного интеллекта

Изучен международный опыт ведущих стран по разработке стратегии искусственного интеллекта, по итогам подготовлен соответствующий проект, разработана дорожная карта по развитию ИИ, которая предусматривает комплекс многопрофильных задач по внедрению ИИ. В рамках дорожной карты планируется создание национальной платформы искусственного интеллекта (на базе SDU).

Проработка вопроса принятия «Цифрового Кодекса»

МЦРИАП планирует с учетом предложений от заинтересованных министерств и ведомств разработать проект Цифрового кодекса. Срок утверждения Цифрового кодекса — декабрь 2024 года. Проект Цифрового Кодекса включит в себя законы «Об информатизации», «О персональных данных», «О связи», «Об электронном документе и подписи», а также нормы касающиеся предоставления электронных государственных услуг и оборота данных, развития технологий ИИ.

Разработка Национальной платформы цифровой биометрической идентификации

Необходимость НПЦБИ была обусловлена целесообразностью структурирования действующих информационных систем на единой платформе, при этом работа не была доведена до завершения по следующим обстоятельствам: Службой государственной охраны отмечаются риски одномоментной компрометации биометрических данных всего населения в случае синхронизации сведений на единой платформе; НПЦБИ также не учитывал особенности статуса охраняемых лиц и членов их семьи, что также создает потенциальные угрозы передачи их данных третьим лицам; обязательный массовый сбор биометрических сведений вызвал социальной напряжение среди населения. В этой связи, в рамках Закона от 23 декабря 2023 года № 50-VIII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации „Правительство для граждан“, международного технологического парка „Астана Хаб“ и дактилоскопической регистрации» предусмотрено проведение дактилоскопической регистрации с согласия гражданина. Таким образом, создание отдельной единой национальной экосистемы цифровой идентификации на сегодняшний день видится нецелесообразным.

Создание СуперЦОНА

НАО «ГК «Правительство для граждан» ведется работа по разработке и дальнейшему утверждению новой концепции «Центра комфортного обслуживания граждан» (СуперЦОН). Завершить проект планируется в декабре 2024 года.

Утверждение Методики оценки цифровой зрелости государственных органов

По состоянию на 4 января 2024 года реестр бизнес-процессов состоит из 4355 функций (потенциально содержащие процессную деятельность), из них по 1096 функции государственными органами проведен реинжиниринг, который включает в себя 1500 бизнес-процессов.

Целевой индикатор — доля оцифровки бизнес-процессов государственных органов: 2023 — 25% (достигнут), 2024 — 45%, 2025 — 60%, 2026 –70%, 2027 — 80%, 2028 — 90%, 2029 — 100%

Реинжиниринг бизнес-процессов (G2C, G2B, G2G) для реализации программ цифровой трансформации в ЦГО и МИО (GovTech) и национальных компаний

В соответствии с Правилами цифровой трансформации государственного управления, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 881 от 9 ноября 2022 года, государственными органами утверждены 34 дорожных карт цифровой трансформации на три года. В рамках утвержденных дорожных карт в 2023 году реинжиниринг проведен для 201 бизнес-процесса.

Развитие архитектуры «электронного правительства»

Сформирована архитектура «электронного правительства» с использованием доменного подхода (доменный подход — модель перехода государства от предоставления отдельных государственных услуг на базе ведомств на обслуживание и работу в рамках определенных функциональных областей деятельности государства и отраслей государственного управления). В 3-4 квартале 2023 года проведены мероприятия по формированию карты бизнес-процессов в разрезе 17 доменов с публикацией моделей на архитектурном портале.

Запуск региональных акселерационных программ для увеличения экспорта IT услуг и продуктов

В рамках поддержки экспортного потенциала Казахстана, а также в целях увеличения казахстанского экспорта IT-услуг и продуктов на постоянной основе, проводится ряд инициатив, в частности организовываются акселерационные образовательные программы, такие, как Scalerator (акселерационная программа Корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub») и Global Outsourcer (акселерационная программа Astana Hub).

Целевой индикатор — объем экспорта ИТ-продуктов и услуг: 2023 — 84 млрд тенге (достигнуто); 2024 — 147 млрд тенге; 2025 — 210 млрд тенге; 2026 — 250 млрд тенге; 2027 — 300 млрд тенге; 2028 — 500 млрд тенге; 2029 — 700 млрд тенге

Создание механизма IT-песочницы

В целях создания «IT-песочницы» для реализации цифровых решений в контролируемой среде и апробации инновационных цифровых решений принимаются меры по внедрению и регламентации механизма функционирования экспериментального режима на законодательном уровне.

Целевой индикатор — место в рейтинге Global Innovation Index к 2029 году: 2023 — 77 (не достигнут, по факту 81 место), 2024 — 71, 2025 — 65, 2026 — 59, 2027 — 53, 2028 — 47, 2029 — 41

Создание информационной системы «Единое окно национальной инновационной системы»

Пилотная версия Единого окна Национальной инновационной системы (ЕО НИС) на базе портала astanahub.com запущена в конце 2022 года. Кроме того, запущена первичная версия сервиса по размещению технологических задач недропользователей, что позволит более транспарентно отслеживать вопросы реализации 1% обязательств недропользователей по НИОКР. Планируется вынесение результатов работы по запуску ЕО НИС на одном из предстоящих заседаний Совета по технологической политике при Правительстве Республики Казахстан в 2024 году.

Развитие системы поддержки венчурного финансирования

15 декабря 2021 года в рамках проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» создан венчурный фонд раннего финансирования (далее — Фонд) Tumar Ventures LP на территории МФЦА. Фонд направлен на развитие венчурной экосистемы страны и привлечение частных инвестиций в инновационные проекты. Объем капитализации Фонда составляет свыше 19,8 млн долларов США. В Фонд привлечены средства частного инвестора на сумму 10,1 млн долларов США. Данные средства будут направлены на инвестиции в инновационные проекты, в т. ч. казахстанские.

Открытие современных школ программирования, в том числе в регионах

При содействии Astana Hub в 2023 году были открыты и привлечены следующие новые частные IT школы: в гг. Шымкент, Тараз, Талдыкорган, Кызылорда, Уральск и Туркестан т. д. В целом, с 2021 года открыто 36 ИТ-школ.

Целевой индикатор — подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров: 2023 — 35 тыс. (достигнут), 2024 — 35 тыс., 2025 — 35 тыс., 2026 — 35 тыс., 2027 — 35 тыс., 2028 — 35 тыс., 2029 — 40 тыс

Реализация проекта «Обеспечение ШПД СНП посредством ВОЛС»

В рамках проекта планируется обеспечить ШПД 3 010 СНП, в которых доступом к сети интернет будут обеспечены 4995 ГУ/БО (из них 2039 школы), а также 621 общественная точка. Планируемый период реализации 2024–2027 гг.

Целевой индикатор — обеспеченность населения и бизнеса высокоскоростным интернетом 100 Мбит/с: 2023 — 30 Мбит/с (достигнут), 2024 — 100 Мбит/с, 2025 — 100 Мбит/с, 2026 — 100 Мбит/с, 2027 — 100 Мбит/с, 2028 — 100 Мбит/с, 2029 — 100 Мбит/с

Дорожная карта по разработке комплекса мер по становлению Казахстана цифровым региональным хабом

Дорожная карта предусматривает строительство Транскаспийской ВОЛС, национальной гипермагистрали Запад-Восток, двух ЦОД. После их запуска ожидается рост доли транзитных данных, обрабатываемых локально от общего трафика Азия-Европа. Согласно данным Ripe.net, в 2023 году доля транзитных данных обрабатываемых локально от общего трафика Азия-Европа составила 1,5%.

Целевой индикатор — доля транзитных данных, обрабатываемых локально, от общего трафика Азия-Европа: 2023 — 1,5% (достигнут), 2024 — 2%, 2025 — 2,5%, 2026 — 5%, 2027 — 5,5%, 2028 — 6%, 2029 — 6%

Создание трех центров обработки данных не ниже уровня TIER — III для транзита и хранения международного трафика

Проведен анализ внешнего спроса и конкурентной среды в области услуг Супер-ЦОД, требований потенциальных международных клиентов к сервисам супер-ЦОД, анализ рынка сервисов транзита оптового трансевразийского и глобального трафика через территорию РК. Выданы рекомендации по дизайну Супер-ЦОД и т. д.

Кибербезопасность

В рамках мониторинга по достижению показателя исполнения целевого индикатора «Уровень защищенности объектов информатизации «электронного правительства» по направлению «Кибербезопасность» Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы (ПП РК от 28 марта 2023 года № 269) была произведена ревизия государственных информационных систем (далее — ИС) и по результатам общее количество составило 300 ИС. По результатам анализа из 300 информационных систем только 48% систем (144 ИС) имеют Акт испытаний и 49,3% систем (148 ИС) имеют защиту Оперативного центра информационной безопасности.

Целевой индикатор — уровень защищенности объектов информатизации ЭП: 2023 — 60% (не достигнут), 2024 — 80%, 2025 — 100%, 2026 — 100%, 2027 — 100%, 2028 — 100%, 2029 — 100%)

Создание и функционирование Центра исследования вредоносного кода

Выделение финансовых средств на 2023 год не поддержано со стороны МФ и МНЭ. Вместе с тем, в целях реализации мероприятия планируется подать бюджетную заявку для рассмотрения на РБК в марте 2024 года (сверхлимит).

Оснащение средствами защиты информаций (технические и программные) государственных органов (не исполнено)

Выделение финансовых средств на 2023 год на средства защиты информации не поддержано со стороны МФ и МНЭ по причине отсутствия компетенции у КНБ на централизованное оснащение средствами защиты информаций.

Создание киберполигона по подготовке специалистов в сфере кибербезопасности

АО «ГТС» определен подход по формированию технических требований, а также архитектуры к киберполигону в рамках реализации данного мероприятия. Стоит отметить, что в настоящий момент проводятся работы по доработке технической спецификации к киберполигону в части модулей финансовой и промышленной (АСУТП) организации. Выделение финансовых средств на 2023 год не поддержано со стороны МФ и МНЭ. В целях реализации мероприятия планируется подать бюджетную заявку для рассмотрения на РБК в марте 2024 года (сверхлимит).

Создание и сопровождение Единого репозитория для обеспечения защищенности исходных кодов и уникальных образов объектов информатизации «электронного правительства»

11 декабря 2023 года Главой Государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов» (далее — Закон). Подпунктом 3) пункта 12 статьи 1 Закона определена компетенция уполномоченного органа в сфере информационной безопасности по утверждению правил функционирования единого репозитория «электронного правительства». В целях реализации мероприятия планируется подать бюджетную заявку для рассмотрения на РБК в марте 2024 года (сверхлимит).

Создание механизма общественного (профессионального) контроля по кибербезопасности на объектах информатизации «электронного правительства» (BugBounty)

11 декабря 2023 года Главой Государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов» (далее — Закон). Подпунктом 3) пункта 12 статьи 1 Закона определена компетенция уполномоченного органа в сфере информационной безопасности по утверждению правил функционирования программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности. МЦРИАП совместно сАО «ГТС» разрабатываются правила функционирования программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности, определяющие механизм общественного (профессионального) контроля по кибербезопасности на объектах информатизации «электронного правительства».

Создание централизованной информационной системы учета радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений гражданского и правительственного назначений

КНБ совместно с МЦРИАП, РГП «ГРС» и МО РК разработано Техническое задание на создание централизованной автоматизированной системы мониторинга радиочастотного спектра, учета РЭС и РЧП гражданского и военного назначения, где отдельным модулем предусмотрено создание централизованной информационной системы учета РЭС и РЧП гражданского и правительственного назначений. Наряду с этим приказом МЦРИАП (№ 14 от 5 апреля 2023 года) создана экспертная Рабочая группа по проекту с условным наименованием «Радиощит», куда вошли представители МЦРИАП, «ГРС», КНБ и МО.

Целевой индикатор — доля незаконного использования радиочастотного спектра в РК: 2023 — 25% (достигнут), 2024 — 15%, 2025 — 10%, 2026 — 5%, 2027 — 1%, 2028 — 1%, 2029 — 1%

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