Истекает активный срок работы казахстанского спутника KazSat-2

Вопрос о создании нового космического аппарата пока не обсуждался.

Заявленный активный срок спутника KazSat-2 истекает 26 февраля 2024 года. Об этом сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко. KazSat-2 был запущен на орбиту в 16 июля 2011 года. Акт передачи казахстанскому Республиканскому центру космической связи был утвержден 26 ноября этого же года. Заявленный активный срок существования аппарата — 12 лет и 3 месяца, передает Sputnik.

«При отсутствии неустранимых отказов в дальнейшем эксплуатация спутника KazSat-2, по нашим оценкам, может продолжаться до конца 2027 года. Этот срок определен запасами топлива, используемого в двигательной установке для удержания аппарата в точке позиционирования на околоземной орбите», — сказал Алексей Варочко.

Он уточнил, что казахстанская сторона нацелена на максимальное продолжение эксплуатации спутника. В то же время он напомнил, что стратегической линией для предприятия сейчас является создание ракет различных классов, а не спутников.

Зона обслуживания KazSat-2 включает всю территорию Казахстана и территорию стран Центральной Азии. В 2021 году глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин заявлял, что спутник связи KazSat-2 не будет использоваться в Казахстане с 2024 года.

Специалисты Центра Хруничева ведут инженерное сопровождение полета спутника. Из Центра управления полетом в Акколе они получают телеметрию, информацию функционального контроля, командно-программную информацию, полетные задания, оперативные и долгосрочные планы полета. На основании этих данных проводится анализ состояния бортовых систем, прогнозируются возможные аномалии в их работе.

Варочко рассказал, что при создании KazSat-2 были использованы актуальные и на сегодняшний день решения, в частности, модульная конструкция спутника на базе космической платформы, негерметичное исполнение аппарата, а также оснащение цифровым интерфейсом, объединяющим бортовые системы. Также специалисты применили композиционные материалы, угольные и сотовые конструктивные элементы, использовали астросистемы в контуре управления электроракетных двигателей, высокоэффективные арсенид-галиевые солнечные батареи. Кроме того, конструкция аппарата позволяет нести на себе попутную нагрузку, тем самым осуществлять парный запуск космических аппаратов (вместе с KazSat-2 был запущен американский спутник SES-3).

Космическая система связи и вещания Kazsat включает два аппарата (Kazsat-2 и Kazsat-3) и два комплекса управления — «Акколь» (Акмолинская область) и «Коктерек» (Алматинская область). Система полностью обеспечивает республику услугами связи и вещания, гарантируя стратегическую и информационную безопасность, отмечали в Минцифры. Услугами спутников связи KazSat пользуются основные казахстанские операторы связи и вещания.