Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-августе 2023 года

Операторы заработали почти 791 млрд тенге с начала года — темпы роста сохраняются на уровне 12%.

Январь-август 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь-август 2023 года казахстанские операторы связи заработали 790,9 млрд тг, что на 12% больше объема услуг связи в январе-августе 2022 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе-августе текущего года составил 19,1 млрд тенге, что примерно на 2% ниже объема аналогичного периода 2022 года; интернет-услуг — 362,5 млрд тенге (на 20% больше), услуг сотовой связи — 167,3 млрд тенге (+1%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 163,1 млрд тенге (+10%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,6% всего рынка телекоммуникаций республики.

Август 2023

Услуг связи в августе 2023 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 105 млрд тенге, что на 11% больше объема августа 2022 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в августе 2023 года составила 1,36 млрд тенге против 1,74 млрд тенге годом ранее (-22%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,32 млрд тенге (-5%). От услуг интернета операторы выручили 49,1 млрд тенге (+18%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,08 млрд тенге против 3,7 млрд тенге годом ранее (+9%); от услуг мобильной связи — 23,1 млрд (+8%); от прочих телекоммуникационных услуг — 20,6 млрд тенге против 19,4 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (+6%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В августе 2023 года число абонентов фиксированного интернета составило 2,963 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с аналогичным периодом прошлого года — 100,3%), абонентов сотовой связи — 24,85 млн единиц (100,5%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 18,039 млн единиц (101,6%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 72,6% (в августе 2022-го — 69,1%).

Самое главное

После преодоления отметки ежемесячных доходов в 100 млрд тенге месяцем ранее, рост доходов отрасли ускорился, достигнув 105 млрд тенге. На этом фоне очень заметен рост в сегменте мобильной связи, что не наблюдалось очень давно (+8% месяц к месяцу). Причина, по всей видимости, кроется в повышении тарифов на связь.