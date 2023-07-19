Сотовые операторы поднимают цены

Повышения ожидаются уже в августе.

В августе сотовые операторы поднимут цены на тарифы. Об этом они уже сейчас информируют на своих официальных сайтах, передает Zakon.kz.

Казахтелеком сообщил о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов с 1 августа. Altel измененит стоимость некоторых тарифов с 22 августа. С 8 августа повысится абонплата по тарифам «Реальный безлимит архивный», «Супер Комфорт архивный», «Беседа архивный» сотового оператора Activ.kz. Условия тарифов меняться не будут.

«В связи с рядом факторов, включая экономическую ситуацию, мы вынуждены принять решение о небольшом изменении цен на тарифные планы. Мы осознаем, что это может повлиять на ваш бюджет, и поэтому мы предлагаем компенсацию в виде дополнительных ресурсов и услуг. Эти изменения связаны с ростом обоснованных затрат на инфраструктуру, запуском и развитием новых технологий, нарушением глобальных логистических цепочек, инфляцией, повышением стоимости электроэнергии, высокой стоимостью частот для внедрения новой технологии и другими обстоятельствами, которые создали определенные вызовы для нашей компании. Поэтому мы решили пересмотреть наши тарифы, чтобы обеспечивать стабильность сервисов и предоставлять вам еще более передовые технологии и варианты выбора услуг», — говорится в сообщении Tele2.

Beeline поднимет абонентскую плату с 15 августа.

«Мы тоже ностальгируем по прежним ценам на продукты питания, ГСМ и недвижимость, но мир меняется, и чтобы продолжить предоставлять вам лучший сервис, нам необходимо меняться. Заверяем вас, что мы серьезно и ответственно относимся к повышению цен. Корректируем только те тарифные планы, которые значительно ниже среднего по рынку, меняем их постепенно и оповещаем абонентов об изменениях за 30 дней, чтобы свести к минимуму влияние на наших клиентов», — говорится в обращении Beeline.

11 июля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал президенту, почему в Астане интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Он пояснил, что есть две базовые проблемы: люди и дешевые тарифы.

«Наши пользователи постоянно зависают в интернете, и это несет высокую нагрузку. То есть, если с заграницей сравнить, в Европе, Америке, там прежде, чем открыть какое-то видео, пользователь подумает, оно ему надо или нет, потому что его мегабайты сжигаются и он, грубо говоря, теряет деньги», — заявил Багдат Мусин.