Темпы роста электронной торговли в странах ЕАЭС превышают мировые

Наибольший рост в 30% зафиксирован в 2022 году.

В странах ЕАЭС электронная торговля активно развивается, темпы ее роста превышают мировые. Об этом заявили в Евразийской экономической комиссии, передает Sputnik.

«Темпы роста превышают мировые, наибольший в 2022 году зафиксирован на уровне 30% в Республике Казахстан и Российской Федерации по данным национальных экспертных агентств», — говорится в сообщении директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернара Бакенова.

Он добавил, что в настоящее время Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами Союза работает над внедрением специализированного регулирования рынка товаров электронной торговли в рамках ЕАЭС.

В сообщении отмечается, что в 2022 году мировые онлайн-продажи составили 19% глобального розничного рынка и в денежном выражении превысили цифру в 5,5 трлн долларов. По прогнозам экспертов, в 2027 году доля e-com составит 25% мировой торговли, или 9,1 трлн долларов.