Kaspi Gold для ребенка могут открыть опекуны

Опекуны и попечители могут открыть Kaspi Gold для подопечного ребенка.

Раньше открыть Kaspi Gold для ребенка могли только мама или папа. Kaspi.kz совместно с Министерством просвещения, Министерством цифровизации и АО «НИТ» сделали сервис доступным также для опекунов и попечителей.

«Мы рады сообщить, что Kaspi Gold для ребенка могут также открывать опекуны для подопечных детей. В сотрудничестве с Министерством просвещения РК, Министерством цифровизации и АО „НИТ“ наша команда в короткие сроки создала такой онлайн-сервис. С Kaspi Gold для ребенка можно переводить детям деньги на необходимые расходы и учить ребенка основам финансовой грамотности. Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами!», — прокомментировал новость глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

«Министерство просвещения Республики Казахстан продолжает вести работу по переводу государственных услуг в электронный и в проактивный формат. Совместно с Kaspi.kz мы запустили сервис, который позволяет опекунам и попечителям открывать карту Kaspi Gold для детей без предоставления дополнительных бумажных справок. Доступность услуг в онлайн-режиме упрощает их получение и исключает контакт граждан с услугодателями», — говорит вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов.

«Два года назад по инициативе Минцифры РК мы начали вывод госуслуг на внешние платформы, в том числе и в банковские приложения. Сегодня мы видим, как отдельные услуги пользуются даже большей популярностью чем на eGov. Благодаря интеграциям информационных систем, в приложении Kaspi.kz растет количество услуг, теперь появилась возможность опекуну открыть банковскую карту для ребенка, тем самым мы даем возможность бизнесу развиваться и улучшаем условия жизнедеятельности граждан», — добавил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.