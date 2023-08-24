Яндекс перенесет серверы в Казахстан

Решение принимается с целью обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных пользователей.

В соответствии с информацией, полученной от пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, серверы Yandex.kz будут перенесены на территорию Казахстана, передает Alfa.kz.

Всплеск интереса к этой новости был вызван приостановкой доступа к казахстанскому доменному имени Яндекса, Yandex.kz, который произошел 9 августа. Как заявили в минцифры, этот шаг был предпринят из-за того, что интернет-ресурс размещался на аппаратно-программных комплексах, находящихся за пределами Казахстана.

Однако, как сообщили в министерстве, Яндекс принял решение перенести серверы Yandex.kz на территорию Казахстана. Это решение принимается с целью обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных пользователей. Руководство министерства и комитета по информационной безопасности провело рабочую встречу с представителями Яндекса, на которой была достигнута договоренность о разработке подробной дорожной карты для последовательной реализации важных мероприятий в этой области.

Согласно заявлениям министерства, кроме того, что серверы Yandex.kz будут размещены на территории Казахстана, также планируется перенести обработку персональных данных жителей этой страны на серверы, находящиеся внутри республики. Этот шаг направлен на обеспечение максимальной защиты информации пользователей и соблюдение требований к обработке персональных данных.

Отмечается, что это изменение подчеркнет стремление компании к соблюдению международных и национальных стандартов в области информационной безопасности.