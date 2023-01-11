С 1 февраля фермеры смогут получить субсидии на Gosagro.kz

Завершена техническая доработка «Единой государственной информационной системы субсидирования АПК».

«Единая государственная информационная система субсидирования АПК» разработана в качестве альтернативы для фермеров при оформлении заявок на субсидирование. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий действует на веб-портале Gosagro.kz. Система полностью автоматизирована и позволяет оказывать услуги на бесплатной основе, передает Учет.kz.

Модуль авторасчетов позволит еще на этапе приема заявки рассчитать полагающуюся выплату согласно действующим нормам. Для удобства фермеров исключена необходимость предоставления дополнительных справок о подтверждении целесообразности получения субсидий, поскольку система будет интегрирована с другими госорганами.

Платформа имеет доступ к базам данных: Министерства сельского хозяйства по земельным участкам, сельхозживотным, технике; Министерства финансов по электронным счетам-фактурам, сведениям о членах кооперативов; Министерства юстиции; Министерства цифрового развития; Министерства внутренних дел. Кроме того, начаты работы по интеграции с информационной системой «E-ПСД» для получения данных о проведении государственной экспертизы в строительстве.

Единая информсистема субсидирования работает по принципу «Листа ожидания», с присвоением порядкового номера заявке, не зависимо от наличия бюджета. Бюджет будет распределяться только по очередности заявок в «Листе ожидания», без дополнительных действий со стороны фермера. Такой подход обеспечит прозрачность распределения средств и исключит человеческий фактор при выплате субсидий. Заявка, поступившая в «Лист ожидания», считается одобренной и ждет только соответствующего финансирования.

В настоящее время завершена техническая доработка услуг по субсидированию с момента подачи заявки до оплаты субсидии.

Согласно действующим правилам субсидирования установлены сроки начала принятия заявок от фермеров. Основные заявки будут открыты с 1 февраля 2023 года.