TikTok и Astana Hub открыли образовательную программу для стартапов

В рамках Академии представители 218 стартапов узнают, как достичь успеха на платформе и привлечь внимание сообщества к своему продукту.

TikTok совместно с Astana Hub запустил в Казахстане первую образовательную программу для стартапов TikTok StartUp Академия. Платформу и технопарк объединяют как стремление к инновациям, так и стремление помочь бизнесу. Задача Академии — помочь стартапам найти новые точки роста, получить уникальные знания от экспертов и открыть для себя возможности TikTok.

К участию в программе были приглашены представители технологичных стартапов из сфер Fintech, E-com, Games& Apps, Foodtech, Edtech, Entertainment, Health& Wellness и других. Прием заявок был открыт в конце октября, и в результате отбора 218 стартапов получат доступ к образовательному курсу. Вебинары будут проходить с 31 октября, а первые двадцать участников, успешно сдавших экзамен, посетят офлайн-воркшопы в Астане 9 и 10 ноября.

Все стартапы-студенты Академии получат:

— Менторство от команды TikTok For Business, куда войдет полная проработка кампании с нуля.

— Уникальный образовательный контент, экспертизу от лидирующей видеоплатформы и возможность научиться запускать эффективные кампании.

— Поддержку в чате от экспертов.

По итогам обучения лучшие проекты получат гранты на продвижение в TikTok в размере до 10 тыс. долларов, которые они смогут потратить на маркетинговые кампании в TikTok.

«В рамках TikTok StartUp Академии мы передадим предпринимателям уникальный опыт, который позволит им получить новые знания и достичь новых высот под менторством лучших экспертов TikTok и Astana Hub, а гранты для лучших участников позволят им реализовать свои смелые идеи», — отметила Анастасия Панина, генеральный директор Global Business Solutions, TikTok в Восточной Европе.

«Наша образовательная программа является логическим продолжением подписанного меморандума о сотрудничестве между Astana Hub и TikTok в рамках форума Digital Bridge 2022. Среди слушателей программы есть, например, такие команды как Documentolog, Mitwork, Aviata, EasyTap, iDos Games и целый ряд других, как начинающих, так и опытных казахстанских стартапов. Это свидетельствует о большом интересе рынка к развитию маркетинговых активностей в TikTok. Уверен, что партнерство Astana Hub с TikTok кратно увеличит узнаваемость казахстанской IT-экосистемы, что в свою очередь будет способствовать привлечению инвестиций и новых IT-компаний в страну», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.