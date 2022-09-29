TikTok совместно с Astana Hub запустит образовательный проект для стартапов

Платформа для создания коротких видеороликов TikTok и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub подписали меморандум о сотрудничестве в рамках форума Digital Bridge 2022.

Ключевым положением соглашения стал запуск совместного проекта TikTok StartUp Academy — эксклюзивной образовательной программы для казахстанских стартапов. В рамках проекта TikTok StartUp Academy предприниматели познакомятся с маркетинговыми инструментами TikTok, научатся создавать аутентичный контент вместо классической рекламы и узнают, как достичь успеха на платформе и привлечь внимание сообщества к своему продукту.

К участию в проекте приглашаются представители технологичных стартапов из сфер Fintech, eCom, Games& Apps, Foodtech, Edtech, Entertainment, Health& Wellness. Участие в проекте является бесплатным, однако количество мест ограничено. 300 стартапов получат доступ к вебинарам с экспертами TikTok for Business, а первые двадцать участников, успешно сдавших экзамен, посетят офлайн-воркшопы в Астане. По итогам обучения лучшие проекты получат гранты на продвижение в TikTok.

Подать заявку на участие можно до 9 октября на официальной странице TikTok StartUp Academy. Официальное открытие программы состоится 14 октября. Обучение продлится десять дней: вебинары будут проходить каждый день с 17 по 21 октября, а офлайн-воркшопы состоятся в Астане 26 и 27 октября.

«Интерес к TikTok в Казахстане со стороны бизнеса растет, и мы хотим, чтобы компании любого масштаба могли присоединиться к нашему сообществу и развивать свое дело вместе с нами. Будучи инновационной компанией, мы хотим поддержать технологичный молодой бизнес, и логично, что в этих целях мы объединили усилия с Astana Hub. В рамках TikTok StartUp Academy мы передадим предпринимателям уникальный опыт, который позволит им получить новые знания и достичь новых высот под менторством лучших экспертов TikTok и Astana Hub, а гранты для лучших участников позволят им реализовать свои смелые идеи», — отметила Анастасия Панина, генеральный директор Global Business Solutions, TikTok в Восточной Европе.

«Сотрудничество Astana Hub и TikTok позволит казахстанским стартапам еще более эффективно продвигать свои услуги и продукты на глобальную аудиторию. Уверен, что партнерство с TikTok также кратно увеличит узнаваемость Казахстана и казахстанской IT-экосистемы, что привлечет инвестиции и новые IT-компании в страну», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

Также Astana Hub и TikTok запускают конкурс на платформе, в рамках которого начинающие предприниматели получат возможность рассказать о своем проекте многомиллионному сообществу платформы. Видео авторов должны в креативном формате раскрыть бизнес-идею, а также убедить жюри конкурса и сообщество платформы в перспективности проекта. С 28 сентября по 28 декабря участникам конкурса предстоит снять и выложить в TikTok не менее 36 роликов. Победителем станет автор самого яркого и креативного проекта, который выберут эксперты Astana Hub. Он получит уникальную возможность поработать под менторством генерального директора Astana Hub Магжана Мадиева, который поделится своими знаниями и опытом в развитии стартапов. Участники, занявшие второе и третье место, получат ценные призы.