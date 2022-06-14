Развитие e-commerce в Казахстане: сумма заказов выросла в три раза за прошлое полугодие

Какие товары и услуги жители РК предпочитают покупать в интернете, и что влияет на рост интереса к онлайн-покупкам?

Количество интернет-пользователей во всем мире ежегодно растет — в январе 2022 года 4,95 млрд людей по всему миру активно используют интернет. В Казахстане 85,9% населения являются ежедневными потребителями интернет-контента. По данным GWI, в среднем почти 6 из 10 пользователей осуществляют покупку в интернете каждую неделю. Этот показатель существенно вырос с появлением пандемии коронавируса, но даже после продолжает ежегодно наращивать обороты. За 2021 год число глобальных покупок в сфере электроники выросло на 13%, моды — на 17%, косметики — 21%, а еды — на 38%.

Как менялся интерес к онлайн-покупкам в Казахстане?

Во втором полугодии 2021 года количество онлайн-заказов в Казахстане выросло на 11,2% в сравнении с первой половиной года. Сумма же заказов увеличилась почти в три раза — на 189,4%. Одной из причин такого поразительного роста можно считать изменения в среднем чеке на покупку: в первой половине 2021 года он составлял $11,19, а во второй уже $29,13.

Стоит отметить, что по данным исследования PwC Kazakhstan, рынок розничной электронной коммерции в РК по итогам 2021 года составил более 1 трлн тенге, что на 75% больше объема в 2020 году или в три раза больше относительно 2019 года.

Особо высокий интерес к интернет-покупкам наблюдался в ноябре. По данным Admitad, именно в этом месяце зафиксировано рекордное количество заказов за весь год: +94% к октябрьским показателям, что в два раза больше среднего ежемесячного количества. Сумма заказов выросла в 5,3 раза, на что также повлиял рост среднего чека. Хорошим двигателем продаж стали два самых масштабных скидочных периода: Всемирный день шопинга 11.11 и Черная Пятница. Они привлекают покупателей во всем мире, позволяют им сэкономить на покупке, а брендам — значительно увеличить сумму корзины.

Самое высокое значение средний чек в показал в декабре — $82,10. Поэтому, несмотря на то, что продажи утихли и составили лишь половину ноябрьского числа, сумма продаж оказалась рекордной именно в преддверии Нового года — еще +10% к ноябрьскому показателю.

Стоит отметить, что конец года стал особо прибыльным не только для бизнесов, но и для веб-мастеров, — кэшбэк-сервисов, контентных сайтов, блогеров, специалистов по настройке рекламы и других игроков digital-рынка, которые получают вознаграждение от рекламодателей за целевые действия и онлайн-покупки, совершенные их аудиторией или благодаря их трафику. Их заработки росли параллельно ажиотажу в онлайн-покупках. В октябре веб-мастера смогли получить в 2,3 раза больше средней ежемесячной прибыли.

Что же покупали люди в Казахстане?

Львиная доля заказов пришлась на маркетплейсы, включая товары из Китая. Спрос на категории распределился следующим образом:

— билеты на мероприятия и развлечения — 61,7%;

— электроника и бытовая техника — 12,2%;

— онлайн-образование — 6,7%;

— косметика, гигиена, аптеки — 5,1%;

— онлайн-музыка и видео — 4,9%;

— одежда, обувь и аксессуары — 4,4%;

— другое — 3%.

Топ по сумме заказов имеет немного иной порядок категорий, на что повлиял размер среднего чека:

Все эти заказы — результат сотрудничества брендов с партнерской сетью. Ведь пользователи осуществили покупки после просмотра рекламного контента на разных интернет-площадках, которая мотивировала их оформить заказ.

Как работает партнерский маркетинг?

Партнерская сеть работает по принципу CPA (cost per action — оплата за действие). Нажав на рекламное сообщение бренда, ранее запущенное веб-мастером, покупатель попадает на страницу товара, где далее принимает решение о покупке. Если человек покидает страницу, не оформив заказ — действия не происходит, а значит — бренд не получает деньги и, соответственно, не платит за «пустой» рекламный просмотр. Если же покупатель принимает решение о покупке и оплачивает товар, бренд получает покупателя, за что оплачивает партнерской сети небольшую комиссию за привлечение клиента, которой сеть делится с веб-мастером.

Бренд-рекламодатель оплачивает только определенные действия и не платит за просмотры рекламы, которые не приносят прибыль. В таком случае, рекламодатель может рационально расходовать свой рекламный бюджет, заранее прогнозировать результат и получать настоящих клиентов. Разместить рекламу можно на разных источниках, рассмотрим самые эффективные каналы трафика в Казахстане в 2021 году. По данным Admitad, основная часть заказов электронной коммерции пришла с таких каналов привлечения покупателей:

Скидки и кэшбек стали основным триггером для заказов. Покупатели также доверились статьям о товарах и услугах на контентных площадках и сайтам сравнения цен.

Важно отметить, что все более популярными становятся интернет-покупки с использованием смартфона. В среднем человек проводит в телефоне около пяти часов в день, во время чего потребляет различного рода контент, который влияет на интересы пользователя, а также его покупательские решения. Это означает, что реклама должна быть адаптирована к мобильным устройствам и задействовать различные способы коммуникации с пользователями.