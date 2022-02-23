В ЕАЭС формируют информационную систему об опасной продукции

Уполномоченным органам сторон поручено своевременно доработать свои национальные системы информирования и обеспечить их готовность для реализации общего процесса.

Совет ЕЭК принял решение на основе итогов реализации пилотного проекта по формированию информационной системы об опасной продукции в Евразийском экономическом союзе — приступить к подготовке документов, необходимых для полноценного запуска общего процесса по формированию в ЕАЭС этой информационной системы, а также плана мероприятий, направленных на реализацию принятых соглашений в сфере организации надзора за обращаемой на рынке Союза продукцией. Это два основополагающих в этой области международных договора — Соглашение о принципах и подходах осуществления госконтроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов Союза и Соглашение о порядке обращения в Союзе продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Союза.

Также уполномоченным органам сторон поручено своевременно доработать свои национальные системы информирования и обеспечить их готовность для реализации общего процесса. Пилотный проект по формированию информационной системы об опасной продукции в Евразийском экономическом союзе проводился в период с 2018 по 2021 годы. На примере шести технических регламентов (на низковольтное оборудование, колесные транспортные средства, продукцию для детей и подростков, игрушки, мясную и молочную продукцию) органами контроля (надзора) было сформировано более 100 уведомлений о выявлении продукции, не соответствующей обязательным требованиям Союза.

Результаты работы пилотного проекта будут приняты за основу при создании в ЕАЭС системы информирования о выявлении опасной (несоответствующей) продукции в рамках общего процесса «Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции». Реализация этого процесса позволит уполномоченным органам государств Союза скоординированно взаимодействовать в его информационной среде для реагирования и принятия оперативных мер, в том числе в отношении выявляемой опасной продукции для потребителей.